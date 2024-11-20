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Главы Казахстана и Венгрии обсудили широкий спектр вопросов стратегического партнерства

Главы Казахстана и Венгрии обсудили широкий спектр вопросов стратегического партнерства, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 18:32 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 20 ноября встретился с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи, прошедшей в формате рабочего обеда, президенты обсудили широкий спектр вопросов казахского-венгерского стратегического партнерства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что за три десятилетия дипломатических отношений между братскими народами установлены доверительный политический диалог, прочное экономическое сотрудничество и тесные культурно-гуманитарные связи.

"Опираясь на общность истории и культуры, Казахстан и Венгрия установили прочные двусторонние отношения. Первое посольство нашей страны в Европе было открыто ровно 30 лет назад именно в Будапеште. У нас имеется большой потенциал для развития плодотворного сотрудничества. Особо хочу отметить, что Венгрия была одним из первых государств, признавших независимость Казахстана. Мой государственный визит в Будапешт наглядно демонстрирует взаимное стремление к дальнейшему углублению многогранного сотрудничества", – сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности расширения торгово-экономических и инвестиционных связей. По его словам, Казахстан и Венгрия имеют взаимные интересы в развитии таких сфер, как энергетика, транспорт, логистика, металлургия, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, фармацевтика, пищевая промышленность и другие.

Тамаш Шуйок отметил, что, несмотря на географическую отдаленность, народы двух стран имеют общие исторические корни и стремления.

"Казахстан расположен на перекрестке древнего Шелкового пути. Ваша страна является лидером экономического развития в Центральной Азии. Сохранение дружественных отношений между народами является важным приоритетом для Казахстана. Вы вносите значительный вклад в поддержание мира и стабильности. Сегодня Венгрия и Казахстан прилагают все усилия для укрепления многогранного сотрудничества. Культурные отношения между нашими народами уходят корнями вглубь веков. Венгры хорошо знакомы с традициями казахского быта. Название города Алматы звучит тепло на нашем родном языке. Ведь "алма" на венгерском языке также означает яблоко", – отметил президент Венгрии.

Отдельное внимание собеседники уделили углублению культурно-гуманитарных связей. Подчеркнута необходимость активизации академического и научного обмена между ведущими университетами Казахстана и Венгрии.

Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, обсудили взаимодействие в рамках многосторонних структур.

20 ноября 2024 года состоялась официальная церемония встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева, находящегося с государственным визитом в Венгрии. Официальная церемония встречи прошла на площади львов Королевского дворца Будапешта.

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