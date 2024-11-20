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Токаев пригласил Орбана посетить Астану с ответным визитом

Токаев пригласил Орбана посетить Астану с ответным визитом, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 01:13 Фото: akorda.kz
По завершении переговоров в узком составе 20 ноября президент Казахстана и премьер-министр Венгрии продолжили обсуждение в расширенном формате с участием членов официальных делегаций, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность венгерской стороне за приглашение и теплый прием, отметив историческую и культурную близость двух народов.

"Для меня большая честь находиться в столице Венгрии, дружественного и братского государства. Главная цель моего визита – придание нового импульса многоплановому сотрудничеству между нашими странами", – подчеркнул президент Казахстана.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и достигли ряда важных договоренностей, в том числе создание Инвестиционного фонда Казахстан – Венгрия. Темой обсуждения стали ключевые направления взаимодействия, такие как торгово-экономическое партнерство, энергетика, нефть и газ, транспорт и образование.

Виктор Орбан отметил важность активизации двусторонних связей и выразил уверенность в успешной реализации достигнутых договоренностей.

"У наших стран общая история и большие перспективы для укрепления сотрудничества. Сегодняшние переговоры создадут основу для дальнейшего взаимодействия в интересах наших народов", – отметил премьер-министр Венгрии.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Виктора Орбана посетить Астану с ответным визитом.

По итогам переговоров было подписано Совместное заявление, отражающее намерение двух стран по дальнейшему укреплению стратегического партнерства и реализации совместных инициатив

Членами официальных делегаций Казахстана и Венгрии были подписаны следующие документы:

  1. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между министерством иностранных дел Республики Казахстан и министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии по консульским вопросам;
  2. Соглашение о сотрудничестве между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Национальной венгерской компанией National Capital Holding по реализации совместных инвестиционных проектов;
  3. Трехстороннее рамочное соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, Kazakh Invest и UBM Group о реализации проектов по производству комбикормов и премиксов в Казахстане;
  4. Меморандум о сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан темір жолы" (Казахстан), L.A.C. Holding (Венгрия) и Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd (Китай);
  5. Меморандум о расширении сотрудничества между АО "НК "КазМунайГаз" и венгерской MOL Group;
  6. Меморандум о взаимопонимании в области банковского дела между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком Венгрии.

Ранее президент Казахстана Касым-Жормат Токаев провел встречу с председателем Государственного собрания Венгрии Ласло Кёвером.

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