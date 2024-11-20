Виктор Орбан вспомнил о визите Токаева в Венгрию 17 лет назад

Фото: akorda.kz

По завершении переговоров в узком составе 20 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что последний визит президента Казахстана в Венгрию состоялся 17 лет назад, сообщает Zakon.kz.

Венгерский госдеятель указал на важность визита Касым-Жомарта Токаева с точки зрения расширения стратегического партнерства двух стран. "В ходе переговоров мы обсудили перспективы наращивания торгово-экономических связей, отметили общность истории и прочные узы дружбы. Развитие торговли, поиск новых энергетических ресурсов и строительство международных маршрутов энергоносителей представляют взаимный интерес для наших стран. Сегодня мы с президентом Касым-Жомартом Токаевым договорились приложить все усилия для полноценного использования потенциала венгерско-казахского экономического сотрудничества", – сказал Виктор Орбан. Ранее сообщалось, что Токаев пригласил Орбана посетить Астану с ответным визитом. 20 ноября президент Казахстана и премьер-министр Венгрии продолжили обсуждение в расширенном формате с участием членов официальных делегаций. Читайте также Токаев встретился с президентом Международной федерации дзюдо (IJF) Мариусом Визером Токаев пригласил Орбана посетить Астану с ответным визитом Токаев обсудил с главой Государственного собрания Венгрии сотрудничество в сфере образования

Следите за новостями zakon.kz в: