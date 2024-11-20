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Законодательство РК

Виктор Орбан вспомнил о визите Токаева в Венгрию 17 лет назад

Виктор Орбан вспомнил о визите президента РК в Венгрию 17 лет назад, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 02:20 Фото: akorda.kz
По завершении переговоров в узком составе 20 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что последний визит президента Казахстана в Венгрию состоялся 17 лет назад, сообщает Zakon.kz.

Венгерский госдеятель указал на важность визита Касым-Жомарта Токаева с точки зрения расширения стратегического партнерства двух стран.

"В ходе переговоров мы обсудили перспективы наращивания торгово-экономических связей, отметили общность истории и прочные узы дружбы. Развитие торговли, поиск новых энергетических ресурсов и строительство международных маршрутов энергоносителей представляют взаимный интерес для наших стран. Сегодня мы с президентом Касым-Жомартом Токаевым договорились приложить все усилия для полноценного использования потенциала венгерско-казахского экономического сотрудничества", – сказал Виктор Орбан.

Ранее сообщалось, что Токаев пригласил Орбана посетить Астану с ответным визитом. 20 ноября президент Казахстана и премьер-министр Венгрии продолжили обсуждение в расширенном формате с участием членов официальных делегаций.

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