Представители Трампа отреагировали на выступление Путина

Пресс-секретарь избирательного штаба Дональда Трампа Кэролайн Ливитт заявила о том, что вновь избранный президент стремится к восстановлению мира на глобальной арене, при этом опираясь на мощь Соединенных Штатов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, так она прокомментировала недавнее обращение Владимира Путина, в котором президент России предупредил западные страны о рисках, связанных с их политикой дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

"Американский народ вновь избрал президента Трампа, поскольку верит, что тот сможет вести за собой страну, а также восстановить мир во всем мире посредством силы. Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые действия именно в этих целях", – заявила Ливитт.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в Курской и Брянской областях 19 ноября, а также ответный удар по военно-промышленному объекту в Украине.