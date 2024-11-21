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Представители Трампа отреагировали на выступление Путина

новый президент США, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 00:14 Фото: Facebook/Donald J. Trump
Пресс-секретарь избирательного штаба Дональда Трампа Кэролайн Ливитт заявила о том, что вновь избранный президент стремится к восстановлению мира на глобальной арене, при этом опираясь на мощь Соединенных Штатов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, так она прокомментировала недавнее обращение Владимира Путина, в котором президент России предупредил западные страны о рисках, связанных с их политикой дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

"Американский народ вновь избрал президента Трампа, поскольку верит, что тот сможет вести за собой страну, а также восстановить мир во всем мире посредством силы. Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые действия именно в этих целях", – заявила Ливитт.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в Курской и Брянской областях 19 ноября, а также ответный удар по военно-промышленному объекту в Украине.

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Россия Ситуация в Украине Путин Владимир Трамп Дональд США Украина 2024 год Политика Внешняя политика
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