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Назначен вице-министр промышленности и строительства

Назначен вице-министр промышленности и строительства, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 13:33 Фото: primeminister.kz
15 ноября 2024 года назначили нового вице-министра промышленности и строительства РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Исакулов Рахымжан Ержанович назначен на должность вице-министра промышленности и строительства", – сказано в информации.

Рахымжан Исакулов родился в 1987 году в городе Шымкенте. Окончил Роял Холловей Университет Лондона и Бедфорд Нью Колледж, Национальный аспирантский институт политических исследований Японии.

Трудовую деятельность начал в 2010 году и.о. референта Канцелярии президента Республики Казахстан.

В 2013-2018 годах работал на различных должностях в Администрации Президента РК, от консультанта отдела государственной службы и кадровой политики до государственного инспектора отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы.

2018-2020 гг. – руководитель аппарата акима Западно-Казахстанской области.

2020-2022 гг. – руководитель аппарата акима города Астаны.

2022-2023 гг. – руководитель аппарата Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

С 2023 г. до назначения занимал должность руководителя аппарата Министерства промышленности и строительства РК. 

11 ноября 2024 года в Казахстане назначили нового председателя Комитета по делам спорта и физической культуры.

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