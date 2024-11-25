О новых подходах к соцподдержке населения доложили Токаеву

25 ноября 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев принял министра труда и социальной защиты населения Светлану Жакупову, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Светлана Жакупова отчиталась о проводимой работе и планах по развитию социально-трудовой сферы в Казахстане.

"Представлены новые подходы к предоставлению адресной социальной помощи. Эти меры направлены на повышение адресности и оперативности социальной поддержки. С 1 января 2025 года вводится лицензирование с подушевым финансированием Центров оказания специальных социальных услуг. Для этого разработаны профессиональные стандарты и обучающие модули", – сказано в сообщении.

Кроме того, в рамках Концепции инклюзивной политики до 2030 года внедряется переход к социально-правозащитной модели инвалидности.

Жакупова также доложила о мерах содействия занятости:

– в 2024 году трудоустроено свыше 804 тыс. человек, включая более 200 тыс. молодых людей. Почти 9 тыс. граждан, в том числе лица с инвалидностью и родители детей с особыми потребностями, получили гранты на реализацию бизнес-идей;

Также министр рассказала об Инновационном навигаторе проектов, разработанном для повышения эффективности государственных инвестиций и качественного планирования:

– система анализирует и прогнозирует потребность в кадрах, а также обеспечивает координацию, контроль качества и мониторинг эффективности проектов;

– с помощью платформы уже отслеживаются 755 инвестиционных проектов общей стоимостью 33 трлн тг. В рамках их реализации запланировано создание до 150 тыс. рабочих мест;

– навигатор также позволит исключить недобросовестных поставщиков, не обладающих необходимыми трудовыми ресурсами;

Президент также был проинформирован о работе Цифровой карты трудовых рисков, которая помогает предотвращать трудовые конфликты.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по совершенствованию социальной политики и повышению эффективности мер в социально-трудовой сфере.

Отметим, что сегодня, 25 ноября, глава государства принял министра обороны Руслана Жаксылыкова.