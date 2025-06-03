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Политика

Токаев поручил усилить цифровизацию и адресность соцподдержки

Жакупова, прием, Токаев, отчет, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 14:55 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял министра труда и социальной защиты населения Светлану Жакупову. Президент Казахстана заслушал доклад о текущем положении дел и планах по развитию социально-трудовой сферы, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным на сайте Акорды 3 июня 2025 года, Жакупова заявила, что по состоянию на 1 мая текущего года активными мерами содействия занятости охвачено 157,8 тыс. человек, из которых 143,2 тыс. граждан были трудоустроены. С начала года адресная социальная помощь назначена свыше 232 тыс. человек.

Кроме того, президент был проинформирован о принимаемых мерах по обеспечению безопасности труда и защите трудовых прав.

В результате системной работы уровень производственного травматизма снизился за I квартал текущего года на 17%, а количество несчастных случаев со смертельным исходом – на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также внедряется автоматизированная система выявления, оценки и профилактики профессиональных рисков, а также механизм декларирования трудовых отношений.

Еще Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе внедрения Инновационного навигатора проектов, разработанного для повышения эффективности государственных инвестиций и качественного планирования рабочих мест.

Светлана Жакупова далее рассказала о цифровизации процессов оказания социальной поддержки. В частности, министр представила Концепцию применения скоринговой модели для оценки социально-экономической устойчивости и уязвимости домохозяйств. Ее внедрение позволит перераспределить ресурсы в пользу действительно нуждающихся граждан и повысить адресность предоставляемых мер поддержки.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений, направленных на дальнейшее совершенствование социальной политики, повышение эффективности адресной помощи, расширение мер по формализации занятости и усиление цифровизации в социально-трудовой сфере.

Ранее Токаев направил поздравительную телеграмму, в которой поздравил Кароля Тадеуша Навроцкого с избранием на пост президента Польши.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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