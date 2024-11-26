Российские инвестиции в экономику Казахстана растут из года в год – Путин

Накануне очередного государственного визита в Казахстан президент России Владимир Путин поделился видением современного состояния и будущего отношений Казахстана и России, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты "Казахстанская правда", в преддверии саммита ОДКБ в Астане Владимир Путин отметил, что сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям.

Наше партнерство опирается на традиции дружбы, добрососедства и взаимной помощи и выстраивается на незыблемых принципах равноправия и уважения интересов друг друга. Народы России и Казахстана связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы.

"О высоком уровне межгосударственных связей свидетельствуют сложившиеся у нас с Президентом Респуб лики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым за годы совместной работы тес ные и добрые личные отношения. Регулярно созваниваемся и встречаемся в различных форматах. Постоянно "сверяем часы" как по актуальной двусторонней тематике, так и по вопросам региональной и глобальной повестки дня, намечаем новые планы на перспективу", – отметил президент России.

Он пояснил, что они с Президентом Токаевым всегда ориентированы на конкретный результат и стремятся делать все возможное, чтобы обеспечивать максимально благоприятные условия для дальнейшего уверенного развития российско-казахстанского сотрудничества, для процветания наших стран, повышения качества жизни граждан.

Россия является одним из крупнейших экономических партнеров Казахстана. Наши государства выступают активными сторонниками евразийской экономической интеграции, стояли у истоков создания Евразийского экономического союза, в рамках которого мы работаем над развитием общих рынков товаров, услуг, капиталов, устраняем регуляторные и торговые барьеры, развиваем общую транспортно-логистическую инфраструктуру. Все это позволяет выстраивать эффективное сотрудничество по самым разным отраслям экономики и приносит нашим странам ощутимую выгоду.

Фото: akorda.kz

Внушительные показатели двустороннего товарооборота говорят сами за себя. Так, в прошлом году он побил новый рекорд и преодолел планку в 28 млрд долларов, а в январе – сентяб ре текущего года превысил 20 млрд долларов. Структура взаимной торговли постоянно диверсифицируется, и все большее место в ней занимает несырьевая продукция с высокой добавленной стоимостью. Причем постоянно увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах, что позволяет ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного влияния внешней, в том числе политической, конъюнктуры.

Из года в год растут и российские инвестиции в экономику Казахстана – на сегодня их объем составляет порядка 13 млрд долларов. В республике действует более 23 тыс. предприятий с российским участием. Компании наших стран осуществляют целый ряд крупных совместных проектов в области промышленной кооперации и высоких технологий, налаживают новые производства полного индустриального цикла, что способствует комплексной модернизации экономик и укреплению технологического суверенитета России и Казахстана.

Столь же конструктивно наши страны сотрудничают в нефтегазовом секторе. Благодаря деятельности Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России и российскую портовую инфраструктуру на Черном море осуществляется более 80% экспорта казахстанской нефти на зарубежные рынки. Энергетические компании наших стран сообща осваивают углеводородные месторождения, занимаются переработкой энергоресурсов, расширением трубопроводной системы.

Практическое содействие реализации в Казахстане проектов в области ядерно-топливного цикла и развитию урановой отрасли оказывает "Росатом". Российская Госкорпорация, располагающая уникальными, зачастую не имеющими мировых аналогов компетенциями и техническими решениями, готова к новым масштабным проектам с казахстанской стороной.

Хорошие перспективы открываются и для сотрудничества в сфере альтернативной и "чистой" энергетики, по вопросам охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.

Целый ряд многообещающих отраслевых проектов и инициатив имеется и по другим направлениям экономического взаимодействия. В частности, ведущуюся работу по расширению проходящей по территории Казахстана восточной "ветки" международного транспортного коридора Север – Юг и по созданию на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" с использованием российской ракеты-носителя "Союз-5".

Заметный вклад в укрепление взаимовыгодной кооперации вносят регио ны. Почти все субъекты Российской Федерации наладили прямые связи с партнерами из Казах стана, совместно реализуют проекты в энергетике, промышленности, транс порте, в сфере высоких технологий. В эти дни в Уфе проходит юбилейный, 20-й Форум межрегионального сотрудничества, который по традиции собрал руководителей органов власти, законодателей, представителей минис терств и ведомств, бизнеса, научных и общественных кругов, то есть всех тех, кто занимается прикладными воп росами развития двусторонних отношений.

"Мы с Касым-Жомартом Кемелевичем планируем обратиться к участникам форума по видео связи. Кроме того, подготовлена масш табная Программа межрегио нального и приграничного взаимодейст вия. Она включает порядка 150 совместных мероприятий и проектов, нацеленных на создание благоприятных условий для дальнейшего поступательного социально-экономического роста регионов России и Казахстана, для повышения качества жизни людей", – сказал Владимир Путин.

Традиционно важное место в палит ре российско-казахстанского взаимодействия занимают гуманитарные обмены. И с российской, и с казах станской стороны многое делается для расширения сотрудничества в культуре, спорте, по линии общественных и молодежных кругов и, конечно же, в сфере образования. В российских вузах обучаются порядка 60 тысяч казахстанских студентов.

В Казахстане успешно работают филиалы многих ведущих российских университетов, включая МГУ имени Ломоносова. Уже в ближайшее время в Астане откроется и филиал МГИМО МИД России, среди выпускников которого много известных казах станцев, включая Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

Россия также поддерживает строительство в Казахстане новых русско язычных школ и повышение качества школьного образования на русском языке. Рассчитываем, что скоро еще три таких школы откроются в городах Кызылорде, Таразе и Туркестане. И мы, конечно же, признательны руководству Республики Казахстан, лично Касым-Жомарту Кемелевичу за бережное отношение к русскому языку и за важную инициативу учреждения Меж дународной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударст венного и межнационального общения.

"Хотел бы особо отметить, что в следующем году народы наших стран будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ждем на юбилейные торжества в Москве 9 мая Президента Токаева и других казах станских друзей. И в России, и в Казахстане помнят и свято чтут подвиг отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся против нацизма. И мы, безусловно, должны делать все, чтобы и будущие поколения помнили о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу. Это особенно значимо сейчас, когда идет формирование более справедливого многополярного миропорядка, который будет основываться на равноправном сотрудничестве и откроет новые возможности для суверенного развития". Президент России Владимир Путин

Россия и Казахстан идут в авангарде этих процессов, выступают со схожих позиций в том, что касается ключевой роли международного права в межгосударственных отношениях и необходимости учета интересов всех стран в вопросах глобальной безопасности, стабильности и устойчивого развития. Именно на основе таких подходов наши страны продуктивно взаимодействуют в рамках многосторонних организаций, в том числе в Содружестве Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества.

Президент Казахстана участвовал в прошедших с большим успехом в октябре саммитах СНГ в Москве и БРИКС в Казани. В частности, одним из важных решений на встрече лидеров БРИКС стало учреждение новой категории – "государств-партнеров" нашего Объединения, согласован список стран-кандидатов в эту категорию. И приглашение о присоединении к БРИКС в таком качестве было направлено Казахстану.

Президент России подчеркнул, что Россия готова и далее развивать многоплановые дружественные и союзнические отношения с Республикой Казахстан на благо наших народов и пожелал всем казахстанским граж данам успехов, благополучия и процветания.

Ранее в преддверии саммита ОДКБ в Астане статью президента Касым-Жомарта Токаева разместила российская газета.

