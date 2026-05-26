В России с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану – Путин

В преддверии государственного визита в Казахстан президент России Владимир Путин поделился своими оценками состояния и перспектив российско-казахстанских отношений, сообщает Zakon.kz.

Статью Владимира Путина опубликовала "Казахстанская правда".

"Россию и Казахстан связывают по-настоящему прочные узы дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, в основе которых – общая история, тесное переплетение культур и человеческих судеб. Стратегическое партнерство и союзничество двух стран опираются на нерушимые принципы взаимного уважения и доверия, выступают важным фактором обеспечения мира, стабильности и социально-экономического развития на всем евразийском пространстве.

Подчеркну, в нашей стране с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану с его эффективной, поддерживаемой народом политической системой, стабильной и динамично растущей экономикой. Недавно ваша республика приняла новую, отвечающую духу времени и ориентированную в будущее Конституцию. Голосуя за нее, казахстанские граждане подавляющим большинством выразили одобрение проводимому президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым курсу на упрочение государственных институтов, на комплексную модернизацию страны, достижение устойчивого социально-экономического и духовно-нравственного развития. Убежден, что все эти масштабные пре­образования будут успешными и на деле поспособствуют укреп­лению государства и росту благосостояния людей.

У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем выстрои­лись дейст­вительно дружеские, иск­ренние отношения. Наши встречи, беседы всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат. Во главу угла мы неизменно ставим наращивание взаимовыгодных российско-казахстанских связей во всех областях.

И конечно, большое внимание мы уделяем экономике, ведь Россия и Казахстан – крупные торговые партнеры. Несколько лет подряд сохраняются стабильно высокие показатели объемов экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах. Общая сумма накопленных российских капиталовложений в казах­станскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов. При этом свыше 40% всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом – это компании, созданные совместно с партнерами из России. С учас­тием российских инвесторов в республике реализуется порядка 70 крупных проектов, в том числе в автомобилестроении, тяжелом машиностроении, химической промышленности и многих других технологичных отраслях, благодаря чему уже создано более 60 тысяч новых рабочих мест.

Активно развивается российско-казахстанское сотрудничество в энергетике. За счет работы Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России обеспечиваются поставки более 80% совокупного экс­порта казахстанской нефти на мировые рынки. Для устойчивого энергоснабжения респуб­лики – с участием "Газпрома" – планируется оптимизация и расширение нацио­нальной газотранспортной инфраструктуры. Кроме того, российский бизнес предлагает казахстанским парт­нерам уникальные разработки и технологии в области альтернативной и "чистой" энергетики.

Важной составляющей двустороннего парт­нерства на долгосрочную перспективу является взаимодействие в сфере "мирного атома". Новый флагманский проект – сооружение в Казах­стане с участием Госкорпорации "Росатом" первой атомной электро­станции. Церемония запуска инженерных работ на площадке АЭС близ озера Балхаш в Алматинской области состоялась в прошлом году.

Расширяется и двусторонняя кооперация в области добычи и переработки критически важных природных ресурсов. Это реально способствует укреплению долгосрочной технологической и сырьевой независимости наших стран.

Весьма востребована на казахстанском рынке инновационная программная продукция крупных российских айти-компаний. В числе совместно реализуемых проектов – внедрение самых совре­менных цифровых платформ и решений, в том числе на основе искусственного интеллекта, в сферах промышленности и сельского хозяйства, логистики и транспорта, государственного и муниципального управления, налогообложения, образования и медицины.

В нынешнем году был сделан важный совместный шаг в облас­ти космонавтики. 30 апреля с комплекса "Байтерек" состоялся первый пуск российско-казахстан­ской перспективной ракеты среднего класса "Союз-5⁄Сункар". Символично, что это произошло в год 65-летия первого полета человека на околоземную орбиту – Юрия Гагарина, отправившегося в свою историческую миссию с космодрома "Байконур".

Благодаря географическому положению, наши страны обладают огромным логистическим потенциалом. Поэтому придаем большое значение развитию международных транспортных коридоров Север – Юг и Европа – Западный Китай.

Важное направление парт­нерства – экология и сбережение биоразнообразия. В связи с просьбой казахстанских друзей о содействии в восстановлении в Казахстане популяции амурского тигра наши профильные ведомства провели за год необходимую работу. В Хабаровском крае были выловлены два взрослых тигра и пара тигрят, которые прошли обследование, в том числе на предмет репродуктивного здоровья, и были перевезены рейсом "Аэрофлота" в Казахстан. Сейчас российские и казахстанские ученые совместно занимаются их адаптацией и акклиматизацией в государственном природном резервате "Иле-Балхаш", и скоро тигры будут выпущены в дикую природу.

Существенную лепту в наши добрососедские отношения вносит межрегиональное и приграничное взаимодействие. По этой линии действует более 80 соглашений в торговле и образовании, науке и культуре. Регулярно проводятся форумы регионов, обмены делегациями, бизнес-миссиями и выставками.

Активно наращиваются гуманитарные контакты, сотрудничество в сфере образования, академических и научных обменов. Полностью согласен с мнением Президента Токаева, которое он не раз высказывал в своих выступ­лениях, о важности вовлечения в двусторонние связи молодежи. Ведь именно молодым людям предстоит определять будущее российско-казахстанских отношений, закреплять достигнутое и наполнять наше партнерство современным содержанием.

Отмечу в этой связи, что в российских вузах, включая восемь филиалов в Казахстане, обучается более 60 тысяч казахстанских студентов. На будущий учебный год количество правительственных квот для казахстанцев увеличено до 800 мест.

Успешно работают казахстанские филиалы многих ведущих российских университетов, включая МГУ и МГИМО. В сентябре 2025 года начал свою деятельность первый в России филиал иностранного высшего учебного заведения, и примечательно, что им стал именно вуз из Казахстана – Национальный университет имени аль-Фараби.

Мы совместно двигаемся к созданию в Алматы Международной общеобразовательной школы "Казахстан-Сириус" и Центра по работе с талантами детей и молодежи. Их открытие запланировано в 2029 году, причем уже есть договоренность о сооружении второго такого же комплекса в Астане.

Предметом бережного отношения для всех нас была и остается общая история народов России и Казахстана. Особое место в ней занимает Победа в Великой Отечественной войне. В наших странах свято чтят под­виги отцов, дедов и прадедов, которые плечом к плечу сражались против нацизма, ценой огромных жертв принесли мир всей Европе. Признательны президенту Токаеву за приезд в Москву 8-9 мая для участия в торжественных мероприятиях празднования 81-й годовщины Великой Победы.

Как справедливо отметил президент Казахстана в статье "Вечная дружба – путеводная звезда для наших народов", опубликованной в "Российской газете" в преддверии его государственного визита к нам в страну в ноябре прошлого года, стратегическое союзничество двух наших стран – это важнейший фактор поддержания стабильности и безопасности во всей Евразии. В подписанной тогда же, в ноябре, в Москве Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве нашла отражение общая заинтересованность двух государств в формировании более справедливого многополярного миропорядка, основанного на соблюдении норм международного права, включая положения Устава ООН. Россия и Казахстан солидарно выступают за демократизацию международных отношений на принципах равноправия, учета законных интересов всех государств, их культурной и цивилизационной самобытности.

В условиях нынешней геополитической турбулентности, по нашему общему убеждению, как никогда важна роль механизмов регионального сотрудничества, в которых деятельно участвуют Россия и Казахстан. Имею в виду прежде всего Евразийский экономический союз, очередной саммит которого пройдет на днях в Астане, а также Содружество Независимых Государств, Организацию Договора о коллективной безопасности, Шанхайскую организацию сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, формат "Россия – Центральная Азия".

В России высоко ценят вклад Казахстана в совместную работу и в рамках Международной организации по русскому языку, созданной по инициативе Касым-Жомарта Кемелевича. В марте в Москве первая министерская конференция дала старт практической деятельности этой уникальной структуры, нацеленной на сохранение позиций русского языка и русскоязычного культурно-гуманитарного пространства в мире.

Завершая, хотел бы вновь подчеркнуть, что Российская Федерация готова и впредь всемерно развивать многоплановые союзнические отношения с Респуб­ликой Казахстан. Убежден, что наши переговоры в ходе предстоя­щего визита придадут существенный импульс дальнейшему укреплению российско-­казахстанского партнерства. И конечно, пользуясь случаем, передаю самые добрые пожелания здоровья, благополучия и процветания всем гражданам дружественного Казахстана", – говорится в статье президента РФ.

