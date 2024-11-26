Мы были и остаемся надежным стратегическим партнером и союзником России – Токаев

В преддверии саммита ОДКБ в Астане статью президента Касым-Жомарта Токаева разместила российская газета, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты "Известия", Казахстан и Россия, несмотря на беспрецедентные глобальные вызовы, показывают пример добрососедства и многогранного сотрудничества. В основе которого лежат общность интересов, взаимное уважение, конструктивный политический диалог на высоком уровне.

По словам главы государства в интервью, с президентом России Владимиром Путиным мы поддерживаем регулярные контакты, отличающиеся откровенностью, деловитостью и взаимным уважением. Это позволяет оперативно решать возникающие вопросы и укреплять истинно дружественный характер отношений между нашими государствами.

Только за последний год Казахстан и Россия четырежды провели полноформатные переговоры, неоднократно встречались на полях международных мероприятий и беседовали по телефону.

Благодаря усилиям правительств и представителей бизнеса двух стран торгово-экономическое взаимодействие Казахстана и России уверенно набирает обороты.

Сейчас в Казахстане плодотворно работают 23 тыс. российских компаний, из которых 4 тыс. открылись только за последний год, что свидетельствует о высокой динамике нашего сотрудничества.

Последовательно увеличиваются и объемы взаимных инвестиций. В 2023 году российские компании инвестировали в Казахстан более 3 млрд долларов, Казахстан вложил в экономику России такую же сумму. Наши страны создают все необходимые условия для поддержки инвесторов, обеспечивая комфортную среду для ведения бизнеса.

Казахстан и Россия осуществляют масштабную совместную деятельность в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве и во многих других отраслях. На сегодняшний день реализовано свыше 90 проектов на сумму более 18 млрд долларов, еще 49 перспективных проектов находятся на стадии исполнения.

В числе наиболее значимых можно отметить начало строительства трех ТЭЦ в Казахстане, модернизацию Экибастузской ГРЭС, а также масштабные инициативы по газификации ряда регионов нашей страны, наращиванию объемов транзита российских энергоресурсов в южном и восточном направлениях.

Астана и Москва плодотворно работают в рамках Евразийского экономического союза, который сегодня стал важным механизмом интеграции на евразийском пространстве и обрел международный авторитет.

К слову, договору о создании Евразийского экономического союза в этом году исполнилось 10 лет. Как инициаторы и основатели данного объединения, Казахстан и Россия с самого начала стремились последовательно укреплять всестороннее взаимодействие с целью повышения конкурентоспособности на глобальном уровне. За прошедшее время ЕАЭС доказал свою эффективность как одна из важнейших платформ, где успешно реализуется процесс интеграции экономической политики стран-участниц и развития взаимной торговли.

Государственный визит президента России Владимира Владимировича Путина в Казахстан станет особо важным событием в истории казахстанско-российских отношений. Данный визит имеет высший межгосударственный статус, подчеркивая особое значение стратегического партнерства между нашими странами.

В ходе предстоящей встречи с президентом России в Астане президент Токаев обсудит широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, топливно-энергетической и научно-технической областях. Планируется также обговорить дальнейшее взаимодействие в рамках международных организаций и интеграционных структур, а также обменяться мнениями о мировой ситуации, которая, к сожалению, стала критической по своей напряженности.

"Мы в Казахстане всегда помним, что наши страны объединяет самая протяженная в мире сухопутная граница. На наш взгляд, это граница вечной дружбы и подлинного добрососедства. Крайне важно и то, что в приграничных регионах с обеих сторон проживают около 32 млн человек. Регионы двух стран вносят значительную лепту в укрепление наших межгосударственных отношений. Поэтому важным пунктом программы визита станет совместное участие глав государств в работе XX Форума межрегионального сотрудничества", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил уверенность, что предстоящий визит придаст мощный импульс инвестиционному и торговому взаимодействию, будет способствовать запуску новых совместных проектов на благо граждан двух государств.

Также он отметил, что наши страны готовятся достойно встретить 80-летний юбилей Великой Победы. Бережное отношение к общей истории проходит красной нитью через сотрудничество Казахстана и России.

Между нашими странами активно развиваются культурно-гуманитарные связи: регулярно проводятся дни культуры, фестивали, выставки, которые находят позитивный отклик у публики.

Минувший год прошел под эгидой масштабных "Русских сезонов" в нашей стране. В текущем году в Москве состоялись Дни культуры Астаны, центральным событием которых стала постановка оперы "Абай" на сцене Большого театра. Также пройдут выставки Казахстана в главных музеях России — Третьяковской галерее и Эрмитаже.

Участие Казахстана в "Играх будущего" в Казани и выступление российских атлетов на Всемирных играх кочевников в Астане подчеркивают актуальность новых форматов гуманитарного сотрудничества. Продолжая эту эстафету, Казахстан в 2026 году примет очередные "Игры будущего", инициатором которых стала Россия.

Наполняется новым содержанием сотрудничество в образовательной сфере. В наших планах — открытие российских школ в южных регионах нашей страны. В свою очередь рассчитываем на учреждение казахстанских школ в приграничных с Казахстаном городах России.

В настоящее время в российских учебных заведениях обучается около 60 тыс. казахстанских студентов. Планируется открытие филиала Московского государственного института международных отношений в Астане и представительства Казахского национального университета им. Аль-Фараби в Омске.

В Казахстане на языке Пушкина ведут обучение свыше 3,5 тыс. школ, вещают телеканалы и радиостанции, выходят газеты и журналы, практически во всех регионах радуют своих зрителей русские драматические театры.

Подводя итог, можно с уверенностью констатировать, что текущий год стал весьма продуктивным в двустороннем взаимодействии стран. При этом мы имеем большой задел на 2025 год, в течение которого предстоит реализовать большое количество совместных инициатив и проектов. Уверен, все они принесут ощутимую пользу гражданам обеих стран.

"Считаю, что вместе мы способны воплотить в жизнь самые смелые замыслы, отвечающие нашим коренным интересам. Что касается нашей страны, то мы были и остаемся надежным стратегическим партнером и союзником России в этот наполненный конфликтами и катаклизмами сложный период истории", – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что Казахстан и Россия выстроили поистине дружественные и, самое главное, доверительные отношения, основанные на добрососедстве и союзничестве.

Ранее