"Мост дружбы" пообещала подарить Путину казахстанская художница

Профессиональная художница Асель Сабыржанқызы (Ассоль) представила главам государств Казахстана и России свою картину "Мост дружбы", которую она начала рисовать с момента вылета Владимира Путина в Астану, сообщает Zakon.kz.

Она предложила главам государств принять участие в написании полотна. А после пообещала Путину подарить картину по завершении его визита в Казахстан

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 27 ноября прилетел в Астану.

Статью президента Казахстана опубликовали в газете "Известия", а публикация президента России вышла на страницах "Казахстанской правды".

Позже Токаев в беседе с Путиным высказался о его интервью в преддверии визита в Казахстан.