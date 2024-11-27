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"Мост дружбы" пообещала подарить Путину казахстанская художница

картину пообещали подарить Путину в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 19:20 Фото: скриншот видео
Профессиональная художница Асель Сабыржанқызы (Ассоль) представила главам государств Казахстана и России свою картину "Мост дружбы", которую она начала рисовать с момента вылета Владимира Путина в Астану, сообщает Zakon.kz.

Она предложила главам государств принять участие в написании полотна. А после пообещала Путину подарить картину по завершении его визита в Казахстан

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 27 ноября прилетел в Астану.

Статью президента Казахстана опубликовали в газете "Известия", а публикация президента России вышла на страницах "Казахстанской правды".

Позже Токаев в беседе с Путиным высказался о его интервью в преддверии визита в Казахстан.

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