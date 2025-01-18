Олицетворение нерушимой дружбы – Токаев поздравил Путина с 20-летием подписания договора о госгранице

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с 20-летием Договора о казахстанско-российской государственной границе, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев направил поздравления Владимиру Путину по случаю 20-летия Договора о казахстанско-российской государственной границе, подписанного в Москве 18 января 2005 года.

"Этот исторический по своей значимости документ, основанный на общепризнанных нормах международного права, стал прочным фундаментом юридического оформления самой протяженной в мире сухопутной границы и олицетворением нашей нерушимой дружбы, добрососедства и союзничества", – говорится в телеграмме президента Казахстана.

Глава Казахстана выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество двух соседних стран будет и впредь развиваться и крепнуть.

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пригласил его посетить Казахстан.