Токаев и Путин обсудили будущее стратегического партнерства Казахстана и России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин провели переговоры в расширенном составе с участием членов официальных делегаций, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что рассматривает государственный визит президента России в Казахстан как подтверждение особого характера отношений в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

"Для Казахстана дружественные, близкие связи с Россией, без преувеличения, представляют первостепенную важность. Благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество продолжает уверенно развиваться во всех сферах и, можно сказать, служит образцовым примером межгосударственных связей. Мы провели достаточно успешные переговоры в узком формате, подтвердили взаимную нацеленность на укрепление нашего многопланового партнерства. Между нашими странами не существует каких-либо так называемых спорных вопросов. Есть только позитивная динамика, и мы неустанно развиваем сотрудничество, наполняя его новыми идеями и проектами. В этой связи особо хотел бы отметить значение принимаемого сегодня Совместного заявления "О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России". Этот документ отражает дух наших взаимоотношений и закрепляет общую приверженность их углублению на прочной, долгосрочной основе". Касым-Жомарт Токаев





Как отметил глава государства, несмотря на непростую обстановку в мире, двустороннее сотрудничество, особенно в экономической сфере, успешно развивается. Доброй традицией стало проведение Форума межрегионального сотрудничества.

"Россия является крупнейшим инвестором казахстанской экономики среди всех присутствующих здесь государств. Казахстанские вложения в российскую экономику превысили 9 млрд долларов – это хороший показатель. Это результат совместной работы администраций, правительств, и как мы договорились, эта работа будет иметь свое успешное продолжение. На сегодняшний день сформирован пул из 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций практически 53 млрд долларов, 122 проекта вошли в так называемый операционный цикл, то есть реализованы", – сообщил он.

Особого внимания, по мнению Касым-Жомарта Токаева, заслуживает сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

"Недавно в Астане состоялись Дни России в Казахстане, которые с большим воодушевлением были встречены жителями и гостями столицы. Знаковыми событиями в прошлом году стали открытие Аллеи Вечной дружбы Казахстана и России в Астане и Сквера Дружбы Казахстана и России в Москве. Укреплению гуманитарных контактов, прежде всего между молодежью наших стран, послужит проведение Третьих "Игр будущего" в Астане. Особо хотел бы отметить проект "Сириус" в Казахстане. Я лично поддерживаю, поскольку считаю, что он очень полезен для подготовки кадров будущего", – подчеркнул глава РК.

Отдельно было отмечено взаимодействие Казахстана и России в рамках различных многосторонних площадок.

"Хотел бы особо отметить тот факт, что Казахстан и Россия достаточно продуктивно работают в формате "Центральная Азия – Россия". Думаю, что именно этот формат должен укрепляться в контексте того внимания, которое сейчас во всем мире проявляется именно к региону Центральной Азии. Хотел бы выразить вам признательность за статью, которая была опубликована накануне визита. Очень интересная, содержательная статья, она получила положительный отклик со стороны нашей общественности. Мы будем и далее работать в направлении укрепления стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами", – сказал президент Казахстана.

Владимир Путин отметил, что российско-казахстанское сотрудничество динамично развивается на принципах равноправия и взаимного уважения.

"В ходе вашего государственного визита в Москву в прошлом году мы зафиксировали в нашем совместном заявлении, что двусторонние отношения вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, союзничества. Так оно и есть. Мы работаем по всем направлениям. Нам с вами предстоит принять важное совместное заявление, вы упомянули о нем, о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Подготовлен также солидный пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества: от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов. Уверен, что все это будет не только принято, но и ляжет в основу укрепления нашего фундамента взаимодействия. Реализуется 70 совместных инвестпроектов, и это только начало. Намечаются перспективные направления нашего сотрудничества, которые, безусловно, принесут очень хороший результат", – подчеркнул президент России.

Кроме того, в ходе встречи были обсуждены перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, агропромышленного комплекса, цифровизации.

Известно, что по итогам переговоров президенты примут Совместное заявление и проведут брифинг для представителей СМИ.

С утра 28 мая 2026 года в Астане состоялась торжественная церемония встречи президента России во Дворце Независимости. Российского лидера лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Владимир Путин пробудет в Казахстане до 29 мая 2026 года. По данным Акорды, планируются переговоры, посвященные состоянию и перспективам развития стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией. 28 мая в Астане состоится Евразийский экономический форум с участием глав государств – членов Евразийского экономического союза. Уже 29 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.