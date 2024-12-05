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Токаев принял главу КНБ

Токаев принял главу КНБ, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 15:31 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 5 декабря 2024 года, принял председателя Комитета национальной безопасности. Ермек Сагимбаев отчитался об основных итогах работы ведомства с начала года и задачах на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

Из доклада председателя КНБ следует, что органами национальной безопасности сорвана подготовка четырех терактов. За причастность к терроризму и экстремизму осуждены 84 человека, задержаны 44 лица.

Также из Сирии и Турции экстрадированы шесть казахстанцев, находившихся в розыске по подозрению в совершении преступлений террористического характера, двое из них осуждены.

Кроме того, пресечены попытки въезда в Казахстан 824 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму.

Продолжая, Сагимбаев уточнил, что совместно с МВД нейтрализованы 19 организованных преступных группировок, арестованы 60 человек.

"Из незаконного оборота изъято 505 единиц огнестрельного оружия, пять самодельных взрывных устройств, 45 взрывпакетов и 15 046 боеприпасов. Ликвидированы 33 лаборатории по производству наркотиков, а также 35 международных и 31 региональный канал их транспортировки", – сказал Ермек Сагимбаев.

Вместе с тем из незаконного оборота изъято 3,2 тонны наркотических средств и психотропных веществ, 4,5 тонны сырья маковой соломы, а также 18,8 тонны прекурсоров.

Как говорится в докладе, за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ осуждены 162 лица.

"В рамках обеспечения экономической безопасности и противодействия системной коррупции предотвращен ущерб государству на сумму свыше 1,6 трлн тенге, в госбюджет возмещено 315 млрд тенге. За коррупционные и связанные с ними правонарушения осуждены 46 человек".Ермек Сагимбаев

Сагимбаев также заявил:

  • на государственной границе задержаны порядка 55 тыс. правонарушителей, пресечено более 1300 попыток провоза оружия, боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов;
  • не допущено незаконное перемещение через границу валюты в размере 18 млрд тенге и товаров на сумму 66 млрд тенге. Нейтрализованы 20 каналов незаконной миграции;
  • предотвращено свыше 552 млн кибератак и 6 тыс. DDoS-атак на информационные системы государственных органов.

"По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности", – отмечено в сообщении Акорды.

Ранее Токаев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

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