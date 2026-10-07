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Политика

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан с рабочим визитом

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 22:58 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан с рабочим визитом, в рамках которого примет участие в ряде международных мероприятий, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды.

"В аэропорту президента Казахстана встретил заместитель председателя Кабинета министров – министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов", – говорится в сообщении.

Президент Казахстана по приглашению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 8-9 октября посетит Авазу с рабочим визитом.

В рамках поездки глава государства примет участие в 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, заседании Совета глав государств СНГ, а также Каспийском экологическом саммите.

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