Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан с рабочим визитом
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан с рабочим визитом, в рамках которого примет участие в ряде международных мероприятий, сообщает Zakon.kz.
Об этом 7 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды.
"В аэропорту президента Казахстана встретил заместитель председателя Кабинета министров – министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов", – говорится в сообщении.
Президент Казахстана по приглашению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 8-9 октября посетит Авазу с рабочим визитом.
В рамках поездки глава государства примет участие в 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, заседании Совета глав государств СНГ, а также Каспийском экологическом саммите.
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