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Политика

Инвестиции и энергетика: что обсудили Токаев и эмир Катара

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 19:32 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом 15 октября 2026 года рассказали в Акорде, сообщает Zakon.kz.

На полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с эмиром государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

"Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено перспективам укрепления казахско-катарского многопланового партнерства, а также реализации совместных инвестиционных и энергетических проектов", – говорится в сообщении.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки, в том числе по ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Токаев высоко оценил динамичное председательство азербайджанской стороны, направленное на расширение потенциала СВМДА как уникальной площадки для диалога, укрепления доверия и всестороннего сотрудничества.

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Канат Болысбек
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