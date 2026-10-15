Инвестиции и энергетика: что обсудили Токаев и эмир Катара
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом 15 октября 2026 года рассказали в Акорде, сообщает Zakon.kz.
На полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с эмиром государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
"Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено перспективам укрепления казахско-катарского многопланового партнерства, а также реализации совместных инвестиционных и энергетических проектов", – говорится в сообщении.
Главы государств обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки, в том числе по ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее Токаев высоко оценил динамичное председательство азербайджанской стороны, направленное на расширение потенциала СВМДА как уникальной площадки для диалога, укрепления доверия и всестороннего сотрудничества.
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