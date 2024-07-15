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Головкин отчитался Токаеву о готовности сборной к Олимпиаде

Головкин отчитался Токаеву о готовности сборной к Олимпиаде, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 16:05 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 15 июля 2024 года принял президента Национального олимпийского комитета (НОК) Геннадия Головкина. Главе государства рассказали о готовности национальной сборной к Олимпийским играм в Париже, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, Головкин рассказал об отраслевых образовательных проектах и международной деятельности НОК.

По его словам, укрепляется сотрудничество с Международным олимпийским комитетом, Олимпийским советом Азии и партнерами из других стран.

В заключении было отмечено, что особое внимание Национальный олимпийский комитет уделяет деятельности по защите прав спортсменов.

9 июля 2024 года Касым-Жомарт Токаев принял министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева, который рассказал, что на главный турнир четырехлетия национальная сборная страны получила 92 лицензии по 25 видам спорта: честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов.

Глава государства отметил, что Олимпийские игры накладывают на спортсменов большую ответственность, и подчеркнул, что сборная Казахстана должна стать примером культуры, стойкости и профессионализма.

10 июля Касым-Жомарт Токаев вручил Государственный флаг членам сборной команды Казахстана, участвующим в ХХХІІІ летних Олимпийских играх.

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