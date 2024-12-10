Как в Казахстане будут регулировать деятельность иностранных маркетплейсов

Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев на пресс-конференции после заседания правительства 10 декабря 2024 года прокомментировал ситуацию с налогообложением иностранных маркетплейсов, сообщает Zakon.kz.

Маркетплейсы Temu и Pinduoduo не соблюдают казахстанское законодательство. В связи с этим планируется обязать их открывать офисы в Казахстане и платить налоги.

"Сейчас в Мажилисе рассматривается закон о защите прав потребителей. Мы уравниваем все маркетплейсы с компаниями, которые продают у нас на рынке. То есть, появляется юридическая ответственность конечного продавца этого маркетплейса за продукцию. До этого они говорили: "Извините, продукт не маркетплейса, а производителя". Соответственно, приходилось разбираться с каждым производителем. Теперь же мы их понуждаем находиться в Казахстане, регистрироваться и отвечать по всей строгости закона за продукцию перед нашими потребителями", – сказал Кайрат Торебаев.

Он добавил, что маркетплейсы Temu и Pinduoduo не открывали свои представительства в Казахстане. С ними ведет переговоры АО "Казпочта".

Ранее сообщалось, что 823 млн тенге вернули казахстанцам после жалоб на маркетплейс.