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Политика

Как в Казахстане будут регулировать деятельность иностранных маркетплейсов

Покупки онлайн, покупки в интернете, интернет-магазин, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 13:45 Фото: pexels
Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев на пресс-конференции после заседания правительства 10 декабря 2024 года прокомментировал ситуацию с налогообложением иностранных маркетплейсов, сообщает Zakon.kz.

Маркетплейсы Temu и Pinduoduo не соблюдают казахстанское законодательство. В связи с этим планируется обязать их открывать офисы в Казахстане и платить налоги.

"Сейчас в Мажилисе рассматривается закон о защите прав потребителей. Мы уравниваем все маркетплейсы с компаниями, которые продают у нас на рынке. То есть, появляется юридическая ответственность конечного продавца этого маркетплейса за продукцию. До этого они говорили: "Извините, продукт не маркетплейса, а производителя". Соответственно, приходилось разбираться с каждым производителем. Теперь же мы их понуждаем находиться в Казахстане, регистрироваться и отвечать по всей строгости закона за продукцию перед нашими потребителями", – сказал Кайрат Торебаев.

Он добавил, что маркетплейсы Temu и Pinduoduo не открывали свои представительства в Казахстане. С ними ведет переговоры АО "Казпочта".

Ранее сообщалось, что 823 млн тенге вернули казахстанцам после жалоб на маркетплейс.

Бауыржан Муканов
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