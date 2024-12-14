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Политика

Токаев подписал корректировки в бюджет на 2024-2026 годы

Касым-Жомарт Токаев указ бюджет, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 10:40 Фото: akorda.kz
Сегодня, 14 декабря 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы", сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация размещена на сайте Акорды.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы", – говорится в официальном сообщении.

Текст закона публикуется в печати.

В нем предполагается, что из Нацфонда изымут еще 2 трлн тенге. 13 ноября депутаты уточнили, что параметры расходов и дефицита республиканского бюджета изменены с учетом проведенных правительством корректировок бюджета с использованием остатков бюджетных средств за 2023 год в сумме 61,3 млрд тенге.

Примечательно, что 4 декабря Касым-Жомарт Токаев подписал закон о республиканском бюджете на 2025-2027 годы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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