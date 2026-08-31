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Политика

Какие задачи Токаев поставил перед правительством после переназначения Бектенова

Токаев, Бектенов, политики, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 13:02 Фото: akorda.kz
31 августа 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Акорды уточнили, что в ходе встречи глава государства обозначил ключевые задачи правительства на предстоящий период и дал конкретные поручения по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.

Также президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости обеспечения устойчивых темпов экономического роста, повышения эффективности государственного управления и последовательного улучшения благосостояния граждан.

Далее президент поручил обеспечить слаженную работу всех государственных органов, усилить исполнительскую дисциплину и сосредоточить деятельность правительства на достижении конкретных результатов.

Утром 31 августа 2026 года стало известно, что Олжас Бектенов сохраняет пост главы правительства Казахстана. Указом Токаева он был переназначен на должность премьер-министра.

Кроме того, глава Казахстана успел провести встречу с новым вице-президентом. Президент поставил перед Ерланом Кариным ряд конкретных задач.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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