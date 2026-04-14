#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Президент принял главу фонда "Қазақстан халқына"

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 16:31 Фото: akorda.kz
Глава государства принял председателя правления общественного фонда "Қазақстан халқына" Лаззат Чинкисбаеву, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 14 апреля 2026 года Акорда, президенту была представлена информация об итогах деятельности фонда "Қазақстан халқына" и реализуемых благотворительных инициативах.

Лаззат Чинкисбаева сообщила, что попечительский совет фонда утвердил 134 благотворительные программы и проекта, ориентированные на решение приоритетных социальных задач.

"Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что фонд реализует масштабные проекты в сферах образования, здравоохранения, спорта и культуры. В частности, осуществляется поддержка онкологической службы, оснащение медицинских организаций современным оборудованием, включая линейные ускорители для лучевой терапии, обновляется инфраструктура реабилитации и оказания специализированной помощи населению в регионах", - говорится в сообщении.

Значительное внимание также уделяется образовательным инициативам: предоставляются образовательные гранты, реализуются проекты по развитию сельских и малокомплектных школ, внедряются современные образовательные программы, включая STEM-обучение и цифровые решения. Расширяется доступ детей и молодежи к дополнительному образованию и передовым знаниям, в том числе в сфере искусственного интеллекта. При этом акцент делается на повышение доступности образования в регионах.

Кроме того, реализуются проекты по развитию спортивной инфраструктуры, включая создание центров инклюзивного спорта.

Глава государства отметил важность системной, адресной и прозрачной реализации благотворительных проектов, высоко оценив их вклад в повышение качества жизни и улучшение социального самочувствия граждан.

Также сегодня, 14 апреля 2026 года, Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: