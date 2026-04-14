Президент принял главу фонда "Қазақстан халқына"

Глава государства принял председателя правления общественного фонда "Қазақстан халқына" Лаззат Чинкисбаеву, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 14 апреля 2026 года Акорда, президенту была представлена информация об итогах деятельности фонда "Қазақстан халқына" и реализуемых благотворительных инициативах.

Лаззат Чинкисбаева сообщила, что попечительский совет фонда утвердил 134 благотворительные программы и проекта, ориентированные на решение приоритетных социальных задач.

"Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что фонд реализует масштабные проекты в сферах образования, здравоохранения, спорта и культуры. В частности, осуществляется поддержка онкологической службы, оснащение медицинских организаций современным оборудованием, включая линейные ускорители для лучевой терапии, обновляется инфраструктура реабилитации и оказания специализированной помощи населению в регионах", - говорится в сообщении.

Значительное внимание также уделяется образовательным инициативам: предоставляются образовательные гранты, реализуются проекты по развитию сельских и малокомплектных школ, внедряются современные образовательные программы, включая STEM-обучение и цифровые решения. Расширяется доступ детей и молодежи к дополнительному образованию и передовым знаниям, в том числе в сфере искусственного интеллекта. При этом акцент делается на повышение доступности образования в регионах.

Кроме того, реализуются проекты по развитию спортивной инфраструктуры, включая создание центров инклюзивного спорта.

Глава государства отметил важность системной, адресной и прозрачной реализации благотворительных проектов, высоко оценив их вклад в повышение качества жизни и улучшение социального самочувствия граждан.

Также сегодня, 14 апреля 2026 года, Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова.