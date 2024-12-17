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Политика

Казахстан посетит президент Гвинеи-Бисау

Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 15:04 Фото: akorda.kz
По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 18 декабря 2024 года Астану с официальным визитом посетит президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сообщения Акорды.

Также отмечено, что в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и Гвинеи-Бисау в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

12 ноября 2024 года на полях 29-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата глава Казахстана уже встречался с президентом Гвинеи-Бисау. Тогда Токаев назвал Гвинею-Бисау одним из значимых партнеров Казахстана на Африканском континенте. Он также подтвердил стремление Астаны к укреплению дружеских связей и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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