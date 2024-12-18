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Политика

Состоялись переговоры президентов Казахстана и Гвинеи-Бисау

Токаев, президент Гвинеи-Бисау, переговоры, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:52 Фото: akorda.kz
18 декабря 2014 года в Астане состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава нашего государства отметил, что Гвинея-Бисау является важным партнером Казахстана на африканском континенте.

"Мы весьма заинтересованы в укреплении двусторонних отношений. Считаю, что у нас очень хорошие перспективы, учитывая, что правительства обеих стран будут прилагать все усилия, чтобы найти дополнительные возможности для взаимовыгодного сотрудничества. У нас схожие взгляды на актуальные международные вопросы, и мы готовы расширять наши контакты с вашими представителями в ключевых международных структурах, прежде всего, в ООН, а также в Организации исламского сотрудничества", – подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев указал на имеющийся потенциал для развития связей между Казахстаном и Гвинеей-Бисау по таким направлениям, как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, цифровизация, транспорт и логистика.

Умару Сисоку Эмбало выразил благодарность главе нашего государства за оказанное на казахской земле гостеприимство.

"Для нас имеет большое значение тесное взаимодействие с Вашей страной. Я приезжал сюда, будучи Премьер-министром. Ранее в Вашей стране обучались студенты из Гвинеи-Бисау, среди них было много технических специалистов. Мы хотим продолжить сотрудничество по этому направлению, потому что уверены в том, что можем многому научиться у Казахстана", – сказал Умару Сисоку Эмбало.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.

18 декабря 2024 года в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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