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Политика

Опубликован список документов, подписанных по итогам переговоров президентов Казахстана и Гвинеи-Бисау

Опубликован список документов, подписанных по итогам переговоров президентов Казахстана и Гвинея-Бисау, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 14:37 Фото: akorda.kz
18 декабря 2024 года по итогам переговоров президенты Казахстана и Гвинеи-Бисау Касым-Жомарт Токаев и Умару Сисоку Эмбало приняли совместное заявление, а члены официальных делегаций обменялись документами, сообщает Zakon.kz.

Список документов опубликовали в Telegram-канале Акорды:

  1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Гвинея-Бисау об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов.
  2. Меморандум о политических и дипломатических консультациях между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау.
  3. Меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством транспорта, телекоммуникаций и цифровой экономики Республики Гвинея-Бисау.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 14:37
Состоялись переговоры президентов Казахстана и Гвинеи-Бисау
, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 14:37

О том, чем завершились переговоры президентов Казахстана и Гвинеи-Бисау в расширенном формате, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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