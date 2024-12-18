Опубликован список документов, подписанных по итогам переговоров президентов Казахстана и Гвинеи-Бисау
Фото: akorda.kz
18 декабря 2024 года по итогам переговоров президенты Казахстана и Гвинеи-Бисау Касым-Жомарт Токаев и Умару Сисоку Эмбало приняли совместное заявление, а члены официальных делегаций обменялись документами, сообщает Zakon.kz.
Список документов опубликовали в Telegram-канале Акорды:
- Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Гвинея-Бисау об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов.
- Меморандум о политических и дипломатических консультациях между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау.
- Меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством транспорта, телекоммуникаций и цифровой экономики Республики Гвинея-Бисау.
Материал по теме
Состоялись переговоры президентов Казахстана и Гвинеи-Бисау
О том, чем завершились переговоры президентов Казахстана и Гвинеи-Бисау в расширенном формате, можете узнать по ссылке.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript