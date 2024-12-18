Опубликован список документов, подписанных по итогам переговоров президентов Казахстана и Гвинеи-Бисау

Фото: akorda.kz

18 декабря 2024 года по итогам переговоров президенты Казахстана и Гвинеи-Бисау Касым-Жомарт Токаев и Умару Сисоку Эмбало приняли совместное заявление, а члены официальных делегаций обменялись документами, сообщает Zakon.kz.

Список документов опубликовали в Telegram-канале Акорды: Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Гвинея-Бисау об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов. Меморандум о политических и дипломатических консультациях между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау. Меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством транспорта, телекоммуникаций и цифровой экономики Республики Гвинея-Бисау. Материал по теме Состоялись переговоры президентов Казахстана и Гвинеи-Бисау О том, чем завершились переговоры президентов Казахстана и Гвинеи-Бисау в расширенном формате, можете узнать по ссылке.

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