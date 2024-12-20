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Политика

Токаев поздравил Алию Юсупову

Токаев поздравил Алию Юсупову, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 12:36 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев сегодня, 20 декабря 2024 года, принял Алию Юсупову. Глава государства поздравил ее с переизбранием на пост президента Казахстанской федерации гимнастики, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, собеседники обсудили перспективы развития гимнастики в стране. Глава государства был проинформирован о работе федерации и планах на предстоящий период.

Алия Юсупова также высказала ряд предложений по наиболее актуальным проблемам в сфере спорта.

По ее словам, необходимо проведение комплексной работы, направленной на приобщение к гимнастике детей с раннего возраста.

Токаев поздравил Алию Юсупову, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 12:36

Фото: akorda.kz

Президент акцентировал внимание на необходимости тесного взаимодействия с Министерством туризма и спорта в целях обеспечения системного подхода к совершенствованию инфраструктуры отрасли и подготовке тренерского состава.

Алию Юсупову переизбрали главой федерации на новый четырехлетний срок 19 декабря 2024 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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