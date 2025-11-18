Алия Юсупова поблагодарила Алину Кабаеву
Глава Федерации гимнастики Казахстана Алия Юсупова на своей странице в Instagram обратилась со словами благодарности к Олимпийской чемпионке Алине Кабаевой, сообщает Zakon.kz.
На днях в Пекине завершились Международные спортивные соревнования "Кубок "Небесная Грация" по художественной гимнастике.
"Хотелось бы поблагодарить организаторов и лично Алину Маратовну Кабаеву за приглашение, высокий уровень проведения соревнований и подаренные эмоции! Я была очень рада встретиться со своими друзьями и коллегами! Данный турнир стал прекрасным завершением соревновательного сезона", – отметила Юсупова.
Также 18 ноября из сообщения Федерации гимнастики Казахстана на их странице в Instagram стало известно, что 10 по 16 ноября в Пекине также прошел международный турнир Sky Grace Cup, участие в котором приняли спортсменки из 29 стран и также Алина Кабаева.
Сборная Казахстана завоевала шесть медалей в юниорских и взрослых категориях.
18 ноября боксерша Асель Токтасын завершила финальный этап Кубка мира в Дели с бронзовой медалью.
