Ерлан Карин: Чем запомнится уходящий год с точки зрения внутренней политики

Государственный советник Казахстана Ерлан Карин 31 декабря в своем Telegram-канале подробно обозначил ключевые моменты внутренней политики Казахстана в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Продолжение курса реформ

Январское интервью главы государства и третье заседание Национального курултая задали повестку и содержание внутриполитической работы на весь 2024 год.

В течение года был разработан и принят целый комплекс общественно значимых законов. Запущен институт общественных петиций. Впервые в СНГ и Центральной Азии состоялся референдум по АЭС, обсуждение которого стало самой продолжительной электоральной кампанией. Продолжились выборы сельских акимов. Началась работа по упорядочиванию сферы ономастики, памятников и геральдики, государственных и общественных наград.

Продолжена поступательная реализация государственных инициатив в социально-гуманитарной сфере: программа "Нацфонд – детям", нацпроект "Комфортные школы", единая программа воспитательной работы в школах, новые гранты и стажировки для молодых ученых, повышение статуса и престижа рабочих профессий.

Ответы на новые вызовы

Госаппарат успешно справлялся с возникающими вызовами. Политика президента способствовала сохранению мира и согласия в нашей стране, укреплению суверенитета и безопасности Казахстана в условиях беспрецедентной международной напряженности.

В кратчайшие сроки были ликвидированы последствия масштабных паводков, государство оказало всестороннюю помощь всем пострадавшим. Приняты системные меры в сфере защиты прав женщин и детей, а также по координации борьбы с детскими суицидами.

Новая общественная этика

Продолжился процесс кристаллизации новых общественных ценностей. Принципы справедливости, закона и порядка стали ключевыми нарративами не только для госорганов, но и для всего общества.

Гражданское общество активно участвовало в президентской инициативе "Таза Қазақстан", а также в противодействии бытовому насилию, агрессии и вандализму, наркомании, лудомании и расточительству.

В центр общественных дискуссий все чаще начала попадать тема норм поведения и соблюдения этики.

Развитие общественной консолидации

Несмотря на дискуссии вокруг актуальных тем, в целом у власти и общества сохраняется единое понимание и видение перспектив будущего. Согласно недавнему соцопросу КИСИ, 77,7% граждан считают, что Казахстан развивается в правильном направлении. Общественная поддержка является прочной опорой продолжения реформ в предстоящем 2025 году.

Днем ранее, 30 декабря, Карин высказался о Законе РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка".