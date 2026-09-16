Созидательная повестка и конституционные ценности – Ерлан Карин обозначил приоритеты внутренней политики

Вице-президент Казахстана Ерлан Карин обозначил приоритеты внутренней политики: ценности, этика, будущее, сообщает Zakon.kz.

"Первый – конституционные ценности. Они составляют основу стратегического курса реформ президента Касым-Жомарта Токаева. Это верховенство Закона и Порядка, общенациональное единство, межэтническое и межконфессиональное согласие, ценности культуры и образования, науки и инноваций, трудолюбия и прогресса, забота об окружающей среде, ответственный и созидательный патриотизм", – написал Карин в Telegram 16 сентября 2026 года.

Профильные органы, по его словам, должны сосредоточиться на последовательной реализации Указа президента "Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан" и Плана мероприятий по продвижению Конституции, принятого по поручению главы государства.

"Предстоит системная экспертно-методическая, информационная и культурно-просветительская работа по разъяснению основных положений Конституции и популяризации конституционных ценностей", – отметил вице-президент.

Второй приоритет – новая общественная этика.

"Речь идет об укоренении в обществе прогрессивных норм и моделей поведения, укреплении собственной ценностной основы, противодействии архаизации общественной жизни и попыткам подмены исторических фактов. Особое внимание должно быть уделено практическому воплощению принципа "Закон и Порядок", качественной реализации проекта "Таза Қазақстан" и программы воспитания "Адал азамат". Необходимы новые подходы и форматы работы. В частности, масштабирование президентской инициативы "Таза Қазақстан" через создание единой цифровой платформы, внедрение национального стандарта чистоты и рейтинга регионов по чистоте", – пишет Ерлан Карин.

Третий – устремленность в будущее. Здесь фокус, по его словам, на развитии человеческого капитала через науку и образование, инновации и технологии, культуру и просвещение.

"Концептуальный вектор задан стратегическими документами, инициированными главой государства. Это прежде всего "Қазақстан балалары", "Читающая нация", "Digital Qazaqstan" и другие. Основная цель – сильное государство и прогрессивное общество, которое с оптимизмом смотрит в будущее", – отметил Карин.

Таким образом, резюмировал он, "все три приоритета отвечают на главный вопрос: какое общество мы строим и в какой стране будем жить? Для этого необходимо следовать созидательной повестке и конституционным ценностям".