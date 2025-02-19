Спасателям Казахстана вручили награды от главы МЧС Азербайджана

В Актау генеральный консул Азербайджана Айхан Сулейманлы вручил казахстанским спасателям награды. Об этом 19 февраля 2025 года рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что приказом министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдина Гейдарова нагрудным знаком "За сотрудничество" за участие в спасательной операции и ликвидации последствий крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" были награждены сотрудники МЧС РК:

Сейталин Азамат Серикович;

Аминов Тимур Владимирович;

Айдаров Кани Манапович;

Караев Саясат Мусаевич;

Кенжегалиев Мажит Серикбаевич;

Кулханов Азымбек Шындаулетович;

Кузембаев Ербол Ахметович;

Мендибаев Наурызбек Ерланулы;

Нугуманов Ардак Койшибекович;

Тлеубергенова Айман Мынбаевна.

"Награды были вручены в Актау Генеральным консулом Азербайджанской Республики Айханом Сулейманлы... Эта награда символизирует крепкое сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном в сфере чрезвычайных ситуаций", – сообщили сегодня в пресс-службе МЧС РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Напомним, 25 декабря 2024 года пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. На борту разбившегося Embraer 190 находились 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.

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