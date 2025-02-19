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События

Спасателям Казахстана вручили награды от главы МЧС Азербайджана

Спасателям Казахстана вручили награды от главы МЧС Азербайджана, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 15:47 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Актау генеральный консул Азербайджана Айхан Сулейманлы вручил казахстанским спасателям награды. Об этом 19 февраля 2025 года рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что приказом министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдина Гейдарова нагрудным знаком "За сотрудничество" за участие в спасательной операции и ликвидации последствий крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" были награждены сотрудники МЧС РК:

  • Сейталин Азамат Серикович;
  • Аминов Тимур Владимирович;
  • Айдаров Кани Манапович;
  • Караев Саясат Мусаевич;
  • Кенжегалиев Мажит Серикбаевич;
  • Кулханов Азымбек Шындаулетович;
  • Кузембаев Ербол Ахметович;
  • Мендибаев Наурызбек Ерланулы;
  • Нугуманов Ардак Койшибекович;
  • Тлеубергенова Айман Мынбаевна.
"Награды были вручены в Актау Генеральным консулом Азербайджанской Республики Айханом Сулейманлы... Эта награда символизирует крепкое сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном в сфере чрезвычайных ситуаций", – сообщили сегодня в пресс-службе МЧС РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Напомним, 25 декабря 2024 года пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. На борту разбившегося Embraer 190 находились 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.

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Всю актуальную информацию об этой авиакатастрофе можно прочитать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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