Спасателям Казахстана вручили награды от главы МЧС Азербайджана
В ведомстве напомнили, что приказом министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдина Гейдарова нагрудным знаком "За сотрудничество" за участие в спасательной операции и ликвидации последствий крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" были награждены сотрудники МЧС РК:
- Сейталин Азамат Серикович;
- Аминов Тимур Владимирович;
- Айдаров Кани Манапович;
- Караев Саясат Мусаевич;
- Кенжегалиев Мажит Серикбаевич;
- Кулханов Азымбек Шындаулетович;
- Кузембаев Ербол Ахметович;
- Мендибаев Наурызбек Ерланулы;
- Нугуманов Ардак Койшибекович;
- Тлеубергенова Айман Мынбаевна.
"Награды были вручены в Актау Генеральным консулом Азербайджанской Республики Айханом Сулейманлы... Эта награда символизирует крепкое сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном в сфере чрезвычайных ситуаций", – сообщили сегодня в пресс-службе МЧС РК.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Напомним, 25 декабря 2024 года пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. На борту разбившегося Embraer 190 находились 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.
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