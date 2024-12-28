Токаев поручил не допустить провокаций и фейков из-за крушения самолета
Во время своего выступления Токаев дал ряд поручений. Прежде всего, Правительственной комиссии необходимо обеспечить оказание всей необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим иностранным гражданам, а также уделить особое внимание родственникам погибших граждан Казахстана.
Фото: akorda.kz
Также правительственной комиссии и Генеральной прокуратуре совместно с другими уполномоченными органами поручено обеспечить всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы.
"Президент отметил важность недопущения информационных провокаций и фейков. Кроме того, он заявил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всей стране", – отмечено в сообщении Акорды.
В ходе совещания еще были заслушаны доклады председателя Правительственной комиссии, заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева, Генерального прокурора Берика Асылова, председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, министра внутренних дел Ержана Саденова и министра здравоохранения Акмарал Альназаровой.
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