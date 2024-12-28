Токаев поручил не допустить провокаций и фейков из-за крушения самолета

Сегодня, 28 декабря 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау. Глава государства поручил не допустить информационных провокаций и фейков, сообщает Zakon.kz.

Во время своего выступления Токаев дал ряд поручений. Прежде всего, Правительственной комиссии необходимо обеспечить оказание всей необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим иностранным гражданам, а также уделить особое внимание родственникам погибших граждан Казахстана.

Фото: akorda.kz

Также правительственной комиссии и Генеральной прокуратуре совместно с другими уполномоченными органами поручено обеспечить всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы.

"Президент отметил важность недопущения информационных провокаций и фейков. Кроме того, он заявил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всей стране", – отмечено в сообщении Акорды.

В ходе совещания еще были заслушаны доклады председателя Правительственной комиссии, заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева, Генерального прокурора Берика Асылова, председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, министра внутренних дел Ержана Саденова и министра здравоохранения Акмарал Альназаровой.

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25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

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Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.