#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
521.81
543.67
5.05
Политика

Токаев поручил не допустить провокаций и фейков из-за крушения самолета

Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 13:03 Фото: akorda.kz
Сегодня, 28 декабря 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау. Глава государства поручил не допустить информационных провокаций и фейков, сообщает Zakon.kz.

Во время своего выступления Токаев дал ряд поручений. Прежде всего, Правительственной комиссии необходимо обеспечить оказание всей необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим иностранным гражданам, а также уделить особое внимание родственникам погибших граждан Казахстана.

Токаев поручил не допустить провокаций и фейков из-за крушения самолета, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 13:03

Фото: akorda.kz

Также правительственной комиссии и Генеральной прокуратуре совместно с другими уполномоченными органами поручено обеспечить всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы.

"Президент отметил важность недопущения информационных провокаций и фейков. Кроме того, он заявил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всей стране", – отмечено в сообщении Акорды.

В ходе совещания еще были заслушаны доклады председателя Правительственной комиссии, заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева, Генерального прокурора Берика Асылова, председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, министра внутренних дел Ержана Саденова и министра здравоохранения Акмарал Альназаровой.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 13:03
Президент провел совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау
, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 13:03

25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 13:03
Падение самолета в Казахстане: создана комиссия по расследованию причин
, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 13:03

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Сейилбек Нурымбетов стал главой нового комитета в Министерстве водных ресурсов
Политика
12:50, Сегодня
Сейилбек Нурымбетов стал главой нового комитета в Министерстве водных ресурсов
Токаев подписал указ об объявлении Года рабочих профессий
Политика
11:01, 27 декабря 2024
Токаев подписал указ об объявлении Года рабочих профессий
Год единства и созидания: опубликована статья об итогах деятельности Касым-Жомарта Токаева в 2024 году
Политика
10:27, 27 декабря 2024
Год единства и созидания: опубликована статья об итогах деятельности Касым-Жомарта Токаева в 2024 году
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: