Всемирный день гражданской обороны: какая спецтехника есть у спасателей Алматы

В День гражданской обороны сотрудники ДЧС Алматы провели выставку собственной техники. Алматинцы смогли ознакомиться с техническими возможностями спасателей и узнали, как необходимо вести себя в чрезвычайной ситуации, подробнее – в материале Zakon.kz.

День для этого праздника выбран не случайно. Именно 1 марта 1972 года вступил в силу Устав Международной организации гражданской обороны, который одобрили 18 государств. Сегодня Международная организация гражданской обороны (МОГО) – это единственная международная межправительственная организация, которая специализируется в области гражданской обороны и защиты населения на международном уровне и объединяет около 70 стран Европы, Азии и Африки.

Фото: Zakon.kz

Казахстан является полноправным членом этой организации с 31 октября 1997 года. Наша страна в международной организации представлена Министерством по чрезвычайным ситуациям. Результатом такого взаимодействия стало внедрение новых методов и технологий в области защиты населения и территорий от ЧС, обмен опытом и укрепление международного сотрудничества в области предупреждения и ликвидации бедствий и катастроф.

Фото: Zakon.kz

"Только в Алматы в отрядах МЧС насчитывают более 1,5 тыс. спасателей различного профиля. За 2023 год в мегаполисе произошло 670 пожаров. С места пожаров спасены 128 человек, эвакуирован 551 человек. С начала 2024 года спасены три человеческих жизни, из зон ЧС эвакуированы 84 человека", – сообщил начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев.

Всю эту работу невозможно проводить только силами штатных спасателей. Для этого и существует территориальная подсистема гражданской защиты. Распоряжением акима Алматы в городе образована система гражданской защиты, в состав которой сейчас входит 17 служб гражданской защиты, которые в обычное время выполняют свои повседневные задачи.

Фото: Zakon.kz

В случае возникновения ЧС все они под единой координацией объединяют технические и кадровые ресурсы для выполнения задач по оказанию помощи пострадавшему населению. В их число входят сотрудники полиции, Национальной гвардии, медики, коммунальные и аварийные службы города.

Фото: Zakon.kz

"Не дублируя, а дополняя друг друга, службы спасения способны совместно решать многие задачи. Высокая оснащенность инженерной техникой и круглосуточное дежурство позволяют оперативно вовлекать их на расчистку заторов по рекам, эвакуацию машин – если нужно очистить двор многоэтажки для установки пожарных автолестниц и многое другое", – пояснил Нурлан Атыгаев.

В выставке, приуроченной к празднику, участвовали 250 человек личного состава ДЧС и территориальных подразделений МЧС города. Спасатели представили 50 единиц техники, в том числе самый высокий в Казахстане коленчатый подъемник для спасения людей с высоты 90 метров.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники ДЧС отмечают, что выставка была организована не только для того, чтобы показать технический потенциал службы спасения Алматы. Кроме этого у спасателей была задача проинформировать население, как действовать в случае чрезвычайной ситуации. Показать практические навыки самозащиты, научить, как можно спастись самому и окружающих при возникновении различных опасных ситуаций.

Фото: Zakon.kz

Особенный интерес вызвали у алматинцев кинологи. Практически все сотрудники этой службы вместе со своими питомцами имеют опыт ликвидаций последствий стихийных бедствий не только в стране, но за границей. Специалисты рассказали о том, как казахстанские поисковые собаки помогали искать людей под завалами после землетрясений в Турции и Афганистане.

Фото: Zakon.kz

Кинологи отмечают: чтобы пес выполнил свою работу на "отлично", нужно, чтобы его инструктор прилагал много усилий в подготовке и дрессировке. Четвероногий друг спасателя должен чувствовать себя частью команды. Это стараются максимально исполнить в кинологической службе Алматы.

"Работать с любой собакой непросто. У каждой свой характер, свой темперамент. Бывает, что человек не может сработаться со своим четвероногим напарником, просто не подходят друг другу. С собаками, как с людьми. Нужно время, чтобы привыкнуть к своему коллеге. Мне повезло, у меня с Лигой практически любовь с первого взгляда. Мы понимаем и чувствуем друг друга без слов. Она легко читает мое настроение, знает, когда нужно подойти ко мне и просто посидеть рядом, положив морду на колени, а когда можно похулиганить и порезвиться. Лига, как и все девушки, очень любит внимание. Еще она безумно ревнивая. Она даже может обидеться на меня, если я уделю некоторое время другой собаке. Но когда мы на вызове, мы как единый организм, делаем все, чтобы выполнить поставленную задачу и спасти как много больше жизней", – рассказал Дамир Изатулин.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что за 2023 год алматинских спасателей вызывали более трех тысяч раз, а из зон ЧС было эвакуировано свыше 700 граждан, спасены 460 человек, из которых 33 – дети.