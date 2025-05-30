Токаев поздравил президента Хорватии с важным праздником
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 30 мая поздравил Зорана Милановича с национальным праздником Республики Хорватия – Днем государственности, сообщает Zakon.kz.
Президент Казахстана в своей поздравительной телеграмме отметил неизменное углубление политического диалога, укрепление экономических и культурных связей между Астаной и Загребом. Он выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь плодотворно развиваться.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Зорану Милановичу успехов в его ответственной государственной деятельности, а хорватскому народу – благополучия и процветания.
Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев на первом саммите "Центральная Азия – Италия" в Астане 30 мая 2025 года рассказал о перспективах реализации совместных промышленных проектов.
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