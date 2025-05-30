#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.81
578.59
6.51
События

Токаев поздравил президента Хорватии с важным праздником

Касым-Жомарт Токаев, Зоран Миланович, телеграмма , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 20:04 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 30 мая поздравил Зорана Милановича с национальным праздником Республики Хорватия – Днем государственности, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана в своей поздравительной телеграмме отметил неизменное углубление политического диалога, укрепление экономических и культурных связей между Астаной и Загребом. Он выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь плодотворно развиваться.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Зорану Милановичу успехов в его ответственной государственной деятельности, а хорватскому народу – благополучия и процветания.

Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев на первом саммите "Центральная Азия – Италия" в Астане 30 мая 2025 года рассказал о перспективах реализации совместных промышленных проектов. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Улыбки и теплые проводы: Токаев лично попрощался с Мелони в аэропорту Астаны
События
21:06, Сегодня
Улыбки и теплые проводы: Токаев лично попрощался с Мелони в аэропорту Астаны
В Павлодаре Ярмарка вакансий собрала десятки работодателей
События
20:07, Сегодня
В Павлодаре Ярмарка вакансий собрала десятки работодателей
Нацпарк "Бурабай" обратился к казахстанцам
События
19:50, Сегодня
Нацпарк "Бурабай" обратился к казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: