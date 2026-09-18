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Политика

Послы восьми стран вручили верительные грамоты Токаеву

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 14:20 Фото: akorda.kz
18 сентября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, церемония вручения верительных грамот главе государства чрезвычайными и полномочными послами восьми стран состоялась в Астане во Дворце Независимости.

Верительные грамоты вручили:

  • посол Арабской Республики Египет Самех Шехата
  • посол Швейцарской Конфедерации Кристина Хонеггер-Золотухин
  • посол Эстонской Республики Марье Лууп
  • посол Султаната Оман Салах Джабуб
  • посол Венгрии Ференц Цомбош
  • посол Республики Гвинея-Бисау Браима Эмбало
  • посол Федеративной Республики Нигерия Джозеф Олусола Иджи
  • посол Королевства Дания Ларс Туесен
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 14:20

Фото: akorda.kz

В своем приветственном слове президент подчеркнул приверженность нашей страны миролюбивому внешнеполитическому курсу.

послы, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 14:20

Фото: akorda.kz

"Сегодня действительно важный день как для вас, представителей соответствующих стран, так и для Республики Казахстан. Убежден, что мы должны работать сообща, поскольку Казахстан является миролюбивым государством. Мы проводим сбалансированную и конструктивную внешнюю политику. Мы стремимся создать благоприятные условия для проведения реформ в стране. Хотел бы заверить вас, что двери Министерства иностранных дел, государственных органов, включая резиденцию президента, всегда будут открыты для вас, поскольку нам необходимо держаться вместе в этом весьма неспокойном и турбулентном мире", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
послы, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 14:20

Фото: akorda.kz

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 14:20

Фото: akorda.kz

11 сентября 2026 года президент сменил двух послов Казахстана: Малик Мурзалин назначен послом в Малайзии, Талгат Адуов – послом в Грузии.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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