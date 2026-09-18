Послы восьми стран вручили верительные грамоты Токаеву
Фото: akorda.kz
18 сентября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, церемония вручения верительных грамот главе государства чрезвычайными и полномочными послами восьми стран состоялась в Астане во Дворце Независимости.
Верительные грамоты вручили:
- посол Арабской Республики Египет Самех Шехата
- посол Швейцарской Конфедерации Кристина Хонеггер-Золотухин
- посол Эстонской Республики Марье Лууп
- посол Султаната Оман Салах Джабуб
- посол Венгрии Ференц Цомбош
- посол Республики Гвинея-Бисау Браима Эмбало
- посол Федеративной Республики Нигерия Джозеф Олусола Иджи
- посол Королевства Дания Ларс Туесен
В своем приветственном слове президент подчеркнул приверженность нашей страны миролюбивому внешнеполитическому курсу.
"Сегодня действительно важный день как для вас, представителей соответствующих стран, так и для Республики Казахстан. Убежден, что мы должны работать сообща, поскольку Казахстан является миролюбивым государством. Мы проводим сбалансированную и конструктивную внешнюю политику. Мы стремимся создать благоприятные условия для проведения реформ в стране. Хотел бы заверить вас, что двери Министерства иностранных дел, государственных органов, включая резиденцию президента, всегда будут открыты для вас, поскольку нам необходимо держаться вместе в этом весьма неспокойном и турбулентном мире", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
11 сентября 2026 года президент сменил двух послов Казахстана: Малик Мурзалин назначен послом в Малайзии, Талгат Адуов – послом в Грузии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript