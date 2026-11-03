Стратегический резерв урана и новые контракты с Индией и Китаем: президент принял главу "Казатомпрома"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржана Юсупова. Президент заслушал отчет о текущей деятельности компании и реализации стратегических приоритетов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 ноября 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Глава государства был проинформирован о работе по созданию государственного стратегического резерва урана. В настоящее время компания осуществляет геологоразведку на 6 участках общей площадью более 1 тыс. кв. км и планирует начать разведку нового перспективного участка Кызылту площадью 124 кв. км".

"Казатомпром" укрепляет позиции на международном рынке, развивая сотрудничество с ведущими мировыми игроками атомной отрасли и диверсифицируя рынки сбыта.

В 2026 году заключены новые контракты на поставку природного урана с крупными энергетическими компаниями Индии и Китая.

Касым-Жомарту Токаеву сообщили о деятельности "Казатомпрома" в сфере ядерного топливного цикла и дальнейших планах в соответствии со стратегией развития на 2025-2034 годы.

Помимо этого, Меиржан Юсупов доложил о развитии научно-технологического потенциала "Казатомпрома".

Компания проводит исследования в целях повышения эффективности уранового производства и совершенствования технологий попутного извлечения редких и редкоземельных металлов.

Кроме того, в рамках масштабной программы строительства социальных и инфраструктурных объектов, реализуемой по поручению президента, в 2026 году "Казатомпром" выделил более 13 млрд тенге на проекты в сферах здравоохранения, образования и спорта.

"По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию ресурсной базы, расширению международного сотрудничества и реализации социальных инициатив". Пресс-служба президента РК

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Алибека Жамауова.