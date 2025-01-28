Президент одобрил предложение правительства поднять ставку НДС

Премьер-министр Олжас Бектенов 28 января 2025 года на расширенном заседание правительства под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева озвучил, что необходимо повысить ставку НДС, сообщает Zakon.kz.

Правительство предлагает снизить нагрузку на фонд оплаты труда, перенеся ее на продажи.

"Для этого необходимо повысить ставку НДС, одновременно снизив социальные и обязательные пенсионные выплаты работодателя. Это повысит конкурентоспособность предприятий, создаст для них необходимые финансовые резервы. Снижение нагрузки на фонд оплаты труда позволит бизнесу увеличить заработные платы работников. Дополнительные налоговые поступления будут направлены на стимулирование экономического роста, опережающее развитие инфраструктуры, поддержку перспективных бизнес-проектов в приоритетных отраслях", – сказал Бектенов.

В свою очередь, заместитель премьер-министра Серик Жумангарин напомнил, что на сегодня на обсуждении в Парламенте находится проект нового Налогового кодекса и в нем предусмотрен ряд мер, связанных с сокращением налоговых льгот, повышением налогов для банков второго уровня, игорного бизнеса, предметов роскоши и так далее.

"Однако этих мер недостаточно для того, чтобы решить вопросы качественного экономического роста. Как уже было доложено, у нас недостаточный уровень бюджета развития. Это связано с недостаточной собираемостью налогов. Объем поступающих налогов консолидированного бюджета к ВВП составляет 20%. Налогов республиканского бюджета к ВВП 10,8%. Данный показатель в развитых странах составляет более 40%. Одним из основных налогов является НДС. В общем объеме собираемых налогов доля НДС составляет более 24%", – дополнил он.

Также Жумангарин отметил, что при этом сущность НДС искажена, и это связано с проведенными в прошлом налоговыми реформами. С 1995 по 2009 год была снижена ставка НДС с 20 до 12%, а также КПН – с 30 до 20%.

"Цель была благая – планировалось, что снижение ставки повлечет за собой оздоровление климата, прежде всего налогового и инвестиционного, увеличится количество предприятий и инвестиций в страну. Одновременно дали огромное количество льгот и либерализовали в целом налоговую систему. При этом ослабили налоговое администрирование. В результате собираемость упала. В законодательном поле появились легальные лазейки для оптимизации налогообложения, бизнес начал дробиться. Из-за этого прервался зачет по НДС, и НДС фактически превратился в розничный налог со ставкой 12%", – озвучил он.

По его данным, из более 2 млн 300 тыс. зарегистрированных налогоплательщиков, плательщиками НДС являются только 137,7 тыс. субъектов бизнеса. Это 6% от всех, и из них фактически оплачивают НДС лишь 88 тысяч или 4% от всего количества налогоплательщиков.

"Одна из причин – высокий порог для постановки на учет по НДС – 78 млн тенге. Поэтому первым делом мы предлагаем снизить порог по НДС до 15 млн. тенге. В этих пределах на сегодня работает 80% МСБ, поэтому серьезного влияния это на большинство МСБ не окажет. В странах ОЭСР порог еще ниже, а в некоторых ведущих экономиках он и вовсе нулевой. Наконец НДС станет налогом для зачета. Следующее важное изменение – это специальный налоговый режим на основе розничного налога. Сразу хочу сказать, что сам режим удобен бизнесу, и никаких изменений не претерпит. Однако данный режим содержит различные виды экономической деятельности, в том числе не соответствующие розничному сектору. То есть, мы дали преференции тем, кто не должен был являться бенефициаром розничного налога", – продолжил спикер.

Он предложил сократить количество ОКЭД по розничному налогу, возвращая ему его сущность.

"В результате, будет обеспечена полноценная цепочка взаимозачета НДС от импортера до потребителя, что снизит среднюю эффективную ставку с 12% до порядка 4%. Появится зачетная сторона. Это создаст условия для предпринимателей и обелит взаиморасчеты. В рамках реформы предполагается повышение ставки НДС. Мы провели расчеты на макроэкономических моделях Национального банка. Уже есть конкретное видение. Будем обсуждать с экспертами. Подчеркиваем, речь не идет только о механическом повышении ставки НДС, а о комплексе мер по оздоровлению налогово-бюджетной системы. Естественно, было бы ошибкой решить проблемы государства только за счет поднятия налогов. В связи с повышением ставки НДС у бизнеса, естественно, появятся дополнительные издержки. Государство готово их компенсировать", – резюмировал Серик Жумангарин.

Касым-Жомарта Токаев прокомментировал, что необходимо проводить реформы.

"Нет сомнений в данном вопросе. Необходимо разъяснять обществу и населению. Допустим, социальный налог: как мы будем осуществлять администрирование. Все это необходимо обсудить и продумать, как осуществить эту реформы. В целом реформа необходима, я одобряю эту реформу, но надо обсудить, исследовать. Поэтому в настоящее время в Мажилисе рассматривается проект нового Налогового кодекса. Это хороший результат, но в 2025 году надо обратить внимание в первую очередь на налоговый и бюджетный кодекс. Поэтому давайте работайте, я подтверждаю, что реформа нужна, но сейчас нам нужно уменьшить трансферты из Нацфонда, усилить его сберегательную функцию, накопившиеся в фонде средства можно направить на финансирование крупных инфраструктурных проектов. Таким образом мы будем усиливать развитие. Но все же я полагаю, что этот момент, в частности, социальный налог нужно очень внимательно продумать", – заявил глава государства.

Ранее Олжас Бектенов заявил, что в ближайшее время будут заключены необходимые соглашения по строительству первой АЭС.