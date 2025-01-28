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Общество

Бектенов: В ближайшее время будут заключены необходимые соглашения по строительству первой АЭС

Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 11:27 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 28 января 2025 года на расширенном заседании правительства Казахстана под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева озвучил, что завершается анализ регионов для определения возможных мест строительства двух АЭС, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в ближайшее время будут заключены необходимые соглашения по строительству первой АЭС в Алматинской области.

"Также завершается анализ регионов для определения возможных мест строительства второй АЭС", – заявил Олжас Бектенов.

Все подробности об этапах строительства АЭС в Казахстане можно узнать здесь.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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