#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Политика

В офисе премьер-министра Японии торжественно встретили Токаева

премьер-министр Японии, Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 15:20 Фото: akorda.kz
В офисе премьер-министра Японии состоялась торжественная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 18 декабря 2025 года, был выстроен почетный караул, прозвучали государственные гимны двух стран.

После рапорта начальника почетного караула Касым-Жомарт Токаев и Санаэ Такаичи представили друг другу членов официальных делегаций.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 15:20
Символ Токио подсветили цветами казахстанского флага – видео

Ранее мы рассказывали, что 18 декабря Токаев провел встречу с императором Японии Нарухито. После император устроил прием в честь президента Казахстана. После встречи с императором Японии президент посетил Мэйджи Джингу – крупнейший синтоистский храм Токио.

Также состоялась встреча с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном во главе с Тошиаки Эндо.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 15:20
"Без компромиссов": секреты подготовки визита Токаева к Нарухито

Кроме того, Токаев успел встретиться с гражданами Казахстана, которые в настоящее время проходят обучение или работают в Японии в различных сферах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
По приглашению Токаева Казахстан посетит премьер-министр Японии
08:02, 08 августа 2024
По приглашению Токаева Казахстан посетит премьер-министр Японии
Премьер-министр Японии посетил Украину
11:09, 21 марта 2023
Премьер-министр Японии посетил Украину
Токаеву передали послание от премьер-министра Японии
15:54, 31 января 2025
Токаеву передали послание от премьер-министра Японии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: