В офисе премьер-министра Японии торжественно встретили Токаева
По данным пресс-службы Акорды за 18 декабря 2025 года, был выстроен почетный караул, прозвучали государственные гимны двух стран.
После рапорта начальника почетного караула Касым-Жомарт Токаев и Санаэ Такаичи представили друг другу членов официальных делегаций.
Ранее мы рассказывали, что 18 декабря Токаев провел встречу с императором Японии Нарухито. После император устроил прием в честь президента Казахстана. После встречи с императором Японии президент посетил Мэйджи Джингу – крупнейший синтоистский храм Токио.
Также состоялась встреча с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном во главе с Тошиаки Эндо.
Кроме того, Токаев успел встретиться с гражданами Казахстана, которые в настоящее время проходят обучение или работают в Японии в различных сферах.