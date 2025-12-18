В офисе премьер-министра Японии торжественно встретили Токаева

В офисе премьер-министра Японии состоялась торжественная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 18 декабря 2025 года, был выстроен почетный караул, прозвучали государственные гимны двух стран.

После рапорта начальника почетного караула Касым-Жомарт Токаев и Санаэ Такаичи представили друг другу членов официальных делегаций.

Ранее мы рассказывали, что 18 декабря Токаев провел встречу с императором Японии Нарухито. После император устроил прием в честь президента Казахстана. После встречи с императором Японии президент посетил Мэйджи Джингу – крупнейший синтоистский храм Токио.

Также состоялась встреча с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном во главе с Тошиаки Эндо.

Кроме того, Токаев успел встретиться с гражданами Казахстана, которые в настоящее время проходят обучение или работают в Японии в различных сферах.