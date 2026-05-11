Политика

Токаев принял министра иностранных дел Бразилии

Токаев и министр Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 18:28 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Бразилии Мауро Виейру. Об этом 11 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды, передает Zakon.kz.

По их данным, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Бразилия – один из ключевых партнеров Казахстана в Латинской Америке.

"Уверен, Ваш визит в Казахстан – это весьма своевременное и важное событие, которое придаст мощный импульс укреплению двусторонних отношений. С удовлетворением хотел бы отметить поступательное развитие многогранного сотрудничества между нашими странами. С Вами прибыла большая делегация бизнесменов, что свидетельствует о серьезных намерениях и ответственном отношении к взаимодействию с Казахстаном", – сказал президент.

Глава государства передал слова приветствия и теплые пожелания президенту Луле да Силве и пригласил его посетить нашу страну с визитом.

Мауро Виейра отметил, что прибыл в Казахстан по личному поручению президента Бразилии. По его словам, наши страны обладают значительным потенциалом для дальнейшего расширения политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Собеседники обсудили перспективы укрепления сотрудничества в таких сферах, как энергетика, горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, инновации и искусственный интеллект. Глава государства также отметил важность координации усилий двух стран по вопросам международной безопасности, ядерного разоружения и нераспространения.

Отдельное внимание стороны уделили теме реформирования ООН и ее структур, а также ситуации вокруг иранской ядерной программы.

"Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана использованию атомной энергии исключительно в мирных целях под контролем МАГАТЭ. Было отмечено, что наша страна пользуется широким международным доверием в сфере ядерного нераспространения, а также располагает необходимой инфраструктурой, экспертизой и научно-технической базой для безопасного обращения с чувствительными ядерными материалами", – говорится в сообщении.

На территории Казахстана находится единственный в мире Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ.

Глава государства выразил готовность Казахстана в порядке доброй воли содействовать решению иранской ядерной проблематики в случае достижения соответствующих международных договоренностей и перевода данного вопроса в практическую плоскость.

Ранее сообщалось, что Токаев дал поручения Налибаеву на новом посту.

Канат Болысбек
