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Политика

Ерлан Карин: В результате принятых государством мер произошло заметное снижение случаев детского суицида

В результате принятых государством мер произошло заметное снижение случаев детского суицида, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 15:52 Фото: akorda.kz
В Акорде под председательством государственного советника Ерлана Карина прошло совещание по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики и предотвращения правонарушений в отношении несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие министр просвещения, представители министерств науки и высшего образования, здравоохранения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, внутренних дел, Генеральной прокуратуры, структурных подразделений Администрации президента, а также Уполномоченный по правам ребенка.

Государственный советник отметил, что в настоящее время со стороны государства принимается ряд действенных мер по защите детей.

В частности, усилен кадровый состав школьных психологов, социальных педагогов и центров психологической поддержки, разработан и внедряется в учебных заведениях QR-код службы "111", системой "Кибернадзор" удаляется вредоносный интернет-контент.

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Ерлан Карин подчеркнул, что в результате принятых государством в прошлом году оперативных и стратегических мер наблюдается заметное снижение случаев детского суицида.

В этой связи Госсоветник поручил продолжить координацию работы в данном направлении и выработку дальнейших действий по обеспечению безопасности детей.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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