Ерлан Карин: В результате принятых государством мер произошло заметное снижение случаев детского суицида
В мероприятии приняли участие министр просвещения, представители министерств науки и высшего образования, здравоохранения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, внутренних дел, Генеральной прокуратуры, структурных подразделений Администрации президента, а также Уполномоченный по правам ребенка.
Государственный советник отметил, что в настоящее время со стороны государства принимается ряд действенных мер по защите детей.
В частности, усилен кадровый состав школьных психологов, социальных педагогов и центров психологической поддержки, разработан и внедряется в учебных заведениях QR-код службы "111", системой "Кибернадзор" удаляется вредоносный интернет-контент.
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Ерлан Карин подчеркнул, что в результате принятых государством в прошлом году оперативных и стратегических мер наблюдается заметное снижение случаев детского суицида.
В этой связи Госсоветник поручил продолжить координацию работы в данном направлении и выработку дальнейших действий по обеспечению безопасности детей.