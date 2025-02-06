Президента Казахстана пригласили посетить с визитом Грузию

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Об этом 6 февраля 2025 года рассказали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя Ираклия Кобахидзе, Касым-Жомарт Токаев поздравил его с переназначением на пост премьер-министра и пожелал дальнейших успехов в ответственной деятельности на благо процветания грузинского народа.

Глава государства отметил динамичный прогресс Грузии в последние годы, подчеркнув значительные результаты проводимых реформ и впечатляющий рост экономики в 9,4%.

Фото: akorda.kz

Президент высоко оценил всестороннее развитие казахско-грузинских отношений. По его словам, Грузия является надежным партнером Казахстана в Кавказском регионе, с которым нашу страну соединяют крепкие узы дружбы и тесные исторические связи.

"Казахстан и Грузия эффективно взаимодействуют на различных уровнях, включая сотрудничество между парламентами, правительствами и государственными органами", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ираклий Кобахидзе выразил благодарность главе государства за теплый прием и подчеркнул, что Казахстан стал одной из первых стран, которую он посетил после своего вступления в должность.

Как заявил премьер-министр, Грузия неуклонно нацелена на плодотворное развитие многоплановых отношений с Казахстаном.

"Укрепление политического и экономического сотрудничества имеет для нас огромное значение. Мы готовы активно поддерживать интересы Казахстана в различных форматах, включая многосторонние площадки", – сказал Ираклий Кобахидзе.

Глава грузинского правительства пригласил президента Казахстана посетить с визитом Грузию.

Фото: akorda.kz

Отдельное внимание собеседники уделили наращиванию объемов грузопотока по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и модернизации транзитной инфраструктуры коридора.

В ходе беседы также были обсуждены перспективы углубления двустороннего взаимодействия по широкому спектру направлений, включая торговлю, энергетику, инвестиции, туризм, искусственный интеллект и цифровизацию, а также актуальные вопросы международной повестки и региональной безопасности.

29 декабря 2024 года сообщалось, что Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии.