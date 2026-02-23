Развитие транзита, энергетики и туризма: о чем договорились лидеры Казахстана и Грузии

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в ходе разговора, состоявшегося по инициативе грузинской стороны, Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-грузинских отношений.

"Собеседники подтвердили приверженность укреплению сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня", – сказано в официальном сообщении.

Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах с акцентом на приоритетные направления – транзитно-транспортные связи, энергетику и туризм.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Стороны еще договорились активизировать контакты на высшем уровне.

Ранее Токаев принял министра внутренних дел Грузии Гелу Геладзе. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения правопорядка и противодействия преступности.