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Политика

Токаев направил телеграмму поздравления президенту Сербии

Токаев направил телеграмму поздравления президенту Сербии, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 12:04 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 15 февраля поздравил президента Сербии Александра Вучича с Днем государственности, сообщает Zakon.kz.

В своей телеграмме президент Казахстана подчеркнул, что Сербия является примером устойчивого развития, инфраструктурного прогресса и культурного наследия на Балканском полуострове.

"Глава нашего государства подтвердил приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества", – говорится в сообщении Акорды.

Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания президенту Александру Вучичу и пожелал процветания сербскому народу.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил новое здание Архива президента.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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