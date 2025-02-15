Токаев направил телеграмму поздравления президенту Сербии
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 15 февраля поздравил президента Сербии Александра Вучича с Днем государственности, сообщает Zakon.kz.
В своей телеграмме президент Казахстана подчеркнул, что Сербия является примером устойчивого развития, инфраструктурного прогресса и культурного наследия на Балканском полуострове.
"Глава нашего государства подтвердил приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества", – говорится в сообщении Акорды.
Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания президенту Александру Вучичу и пожелал процветания сербскому народу.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил новое здание Архива президента.
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