Токаев направил телеграмму поздравления президенту Сербии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 15 февраля поздравил президента Сербии Александра Вучича с Днем государственности, сообщает Zakon.kz.

В своей телеграмме президент Казахстана подчеркнул, что Сербия является примером устойчивого развития, инфраструктурного прогресса и культурного наследия на Балканском полуострове.

"Глава нашего государства подтвердил приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества", – говорится в сообщении Акорды.

Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания президенту Александру Вучичу и пожелал процветания сербскому народу.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил новое здание Архива президента.

