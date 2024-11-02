Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Сербии
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Сербии Александру Вучичу в связи с многочисленными жертвами в результате трагического происшествия на железнодорожном вокзале в городе Нови-Саде, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Акорда.
"В этот трудный час, разделяя горечь невосполнимой утраты с дружественным народом Сербии, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в телеграмме.
Ранее сообщалось, что в сербском городе Нови Сади обрушился козырек железнодорожного вокзала. По предварительной информации, есть пострадавшие, в том числе и дети. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и спасатели. 2 ноября в стране объявили днем траура.
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