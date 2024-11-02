Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Сербии

Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Сербии Александру Вучичу в связи с многочисленными жертвами в результате трагического происшествия на железнодорожном вокзале в городе Нови-Саде, сообщает Zakon.kz.

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