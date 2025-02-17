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Политика

В Казахстане стартовала "Школа акимов"

В Казахстане стартовала &quot;Школа акимов&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 20:44 Фото: primeminister.kz
Вице-премьер Канат Бозумбаев 17 февраля принял участие в запуске программы повышения квалификации для акимов районов, городов районного значения, сел, поселков и сельских округов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба правительства, церемония прошла в стенах Агентства по делам государственной службы под председательством главы ведомства Дархана Жазыкбая.


"Школа акимов" реализуется на базе Академии государственного управления при президенте, через ее филиалы в областях и городах республиканского значения", – говорится в сообщении. 

Обучающий проект предусматривает 17 модулей и 240 академических часов в области экономики, госуправления, бюджетного планирования, управления коммунальной собственностью, цифровизации, риск-менеджмента, развития предпринимательства и привлечения инвестиций.

"Выборы сельских акимов с 2021 года обеспечили активное участие граждан в местном самоуправлении и повысили ответственность акимов. С тех пор было избрано более 2,5 тыс. сельских акимов. 60% из них ранее не были акимами и не работали на госслужбе. Некоторые из них – это владельцы бизнеса или партийные работники. Таким образом, значительно обновился корпус акимов. В 2023 году прошли пилотные выборы акимов районов и городов областного значения. Во всех регионах было избрано 45 акимов. С этого года все акимы районов вступают в должность только путем прямых выборов. В связи с этим, считаю, что сегодняшний запуск "Школы акимов" является своевременным и целесообразным решением. Программа повышения квалификации даст новый импульс развитию сельских регионов и позволит повысить уровень жизни населения", — сказал в приветственном слове Канат Бозумбаев.

Ранее глава государства на расширенном заседании правительства поручил запустить программу для комплексной подготовки избранных акимов и руководителей разного уровня совместно с АДГС.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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