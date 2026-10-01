Уточнены функции и полномочия акимов
Так, уточняется понятие "аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа" – государственное учреждение, обеспечивающее деятельность акима и местного исполнительного органа (в случае его создания), а также выполняющее иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Аппарат акима имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства в соответствии с законодательством РК.
Ряд функций аппарата изложен в новой редакции:
- разрабатывает и представляет на утверждение собрания местного сообщества план развития города районного значения, села, поселка, сельского округа;
- предоставляет коммунальное имущество местного самоуправления в имущественный наем (аренду), доверительное управление физическим лицам и негосударственным юридическим лицам без права последующего выкупа;
- пользуется цифровыми базами данных органов государственного управления, архивов, научных учреждений.
В новой редакции изложены обязанности аппарата акима – в пределах своей компетенции он должен:
- качественно оказывать государственные услуги населению в соответствии с действующим законодательством РК;
- качественно и своевременно исполнять акты и поручения президента, правительства РК и иных центральных исполнительных органов, акима и акимата области, района (города областного значения), акима города районного значения, села, поселка, сельского округа;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РК.
Полномочия акима также обновлены:
- организует работу аппарата акима, осуществляет руководство его деятельностью;
- рассматривает решения, принятые на сходе местного сообщества или собрании местного сообщества, обеспечивает их исполнение;
- принимает работников по трудовому договору за счет экономии бюджетных средств или поступлений, предусмотренных законодательством РК о местном государственном управлении и самоуправлении;
- составляет и утверждает сводный план поступлений и расходов денег от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении, в соответствии с бюджетным законодательством РК;
- проводит инвентаризацию жилищного фонда города районного значения, поселка, села, сельского округа;
- организует по согласованию с акимом района (города областного значения) и собранием местного сообщества снос аварийного жилища города районного значения, поселка, села, сельского округа;
- оказывает содействие микрокредитованию сельского населения в рамках программных документов системы государственного планирования;
- представляет ежегодный отчет о ходе реализации своей предвыборной программы сходу местного сообщества;
- распускает собрания местного сообщества по инициативе не менее двух третей участников схода местного сообщества;
- инициирует сходы местного сообщества;
- осуществляет иные полномочия, возложенные законами и иными нормативными правовыми актами РК.
Полномочия акима дополнены пунктом:
- аким города районного значения, села, поселка, сельского округа реализует свою предвыборную программу.
Аким определяет обязанности и полномочия заместителя акима в соответствии с законами Республики Казахстан."
Также говорится, что аппарат акима может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством РК.
Аппарат акима по согласованию с собранием местного сообщества может отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством РК.
Приказ вводится в действие с 11 октября 2026 года.