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Право

Уточнены функции и полномочия акимов

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 15:17 Фото: Zakon.kz
Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики внесены изменения в Типовое положение об аппарате акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется понятие "аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа" – государственное учреждение, обеспечивающее деятельность акима и местного исполнительного органа (в случае его создания), а также выполняющее иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Аппарат акима имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства в соответствии с законодательством РК.

Ряд функций аппарата изложен в новой редакции:

  • разрабатывает и представляет на утверждение собрания местного сообщества план развития города районного значения, села, поселка, сельского округа;
  • предоставляет коммунальное имущество местного самоуправления в имущественный наем (аренду), доверительное управление физическим лицам и негосударственным юридическим лицам без права последующего выкупа;
  • пользуется цифровыми базами данных органов государственного управления, архивов, научных учреждений.

В новой редакции изложены обязанности аппарата акима – в пределах своей компетенции он должен:

  • качественно оказывать государственные услуги населению в соответствии с действующим законодательством РК;
  • качественно и своевременно исполнять акты и поручения президента, правительства РК и иных центральных исполнительных органов, акима и акимата области, района (города областного значения), акима города районного значения, села, поселка, сельского округа;
  • осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РК.

Полномочия акима также обновлены:

  • организует работу аппарата акима, осуществляет руководство его деятельностью;
  • рассматривает решения, принятые на сходе местного сообщества или собрании местного сообщества, обеспечивает их исполнение;
  • принимает работников по трудовому договору за счет экономии бюджетных средств или поступлений, предусмотренных законодательством РК о местном государственном управлении и самоуправлении;
  • составляет и утверждает сводный план поступлений и расходов денег от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении, в соответствии с бюджетным законодательством РК;
  • проводит инвентаризацию жилищного фонда города районного значения, поселка, села, сельского округа;
  • организует по согласованию с акимом района (города областного значения) и собранием местного сообщества снос аварийного жилища города районного значения, поселка, села, сельского округа;
  • оказывает содействие микрокредитованию сельского населения в рамках программных документов системы государственного планирования;
  • представляет ежегодный отчет о ходе реализации своей предвыборной программы сходу местного сообщества;
  • распускает собрания местного сообщества по инициативе не менее двух третей участников схода местного сообщества;
  • инициирует сходы местного сообщества;
  • осуществляет иные полномочия, возложенные законами и иными нормативными правовыми актами РК.

Полномочия акима дополнены пунктом:

  • аким города районного значения, села, поселка, сельского округа реализует свою предвыборную программу.

Аким определяет обязанности и полномочия заместителя акима в соответствии с законами Республики Казахстан."

Также говорится, что аппарат акима может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством РК.

Аппарат акима по согласованию с собранием местного сообщества может отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством РК.

Приказ вводится в действие с 11 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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