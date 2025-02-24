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Политика

Первый визит новый премьер-министр Кыргызстана совершил в Казахстан

встреча с премьером, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 19:33 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев, прибывший с первым официальным зарубежным визитом, провели переговоры в Астане в узком и расширенном составах, сообщает Zakon.kz.

Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Охвачен широкий спектр вопросов, касающихся торгово-экономического, инвестиционного, транзитно-транспортного, водно-энергетического, туристического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также сферы АПК.

"Доверительные взаимоотношения глав наших государств в духе взаимного уважения и искренней дружбы способствуют выводу многогранного сотрудничества на новый уровень. Укрепление и углубление торговых отношений несет мультипликативный эффект для развития экономик двух стран. Отрадно отметить, что по итогам прошлого года показатели взаимной торговли вновь увеличились, составив 1,7 млрд долларов. Вместе с тем мы видим значительный потенциал для дальнейшего наращивания торгово-экономического взаимодействия", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Фото: primeminister.kz

"Двустороннее сотрудничество между двумя соседними государствами имеет особое стратегическое значение. С древних времен наши соседние народы объединены многовековой дружбой, добрососедскими и братскими отношениями, общей культурой, языком и даже обычаями. Я уверен, что эта встреча предоставит возможность обменяться мнениями по многим вопросам, представляющим интерес для обеих сторон, и разработать новые предложения, отвечающие интересам двух стран", – отметил Адылбек Касымалиев.

В ходе переговоров обсуждены механизмы по раскрытию имеющегося потенциала и наращиванию товарооборота.

В транзитно-транспортной сфере для повышения пропускной способности казахстанско-кыргызской границы реализуется комплекс мер. Ведется модернизация и расширение автомобильных пунктов пропуска на границе, включая "Аксу" – "Камышановка" и "Бесагаш" – "Кичи-Капка". Также предусмотрено развитие пунктов пропуска "Сортобе" – "Токмок" и "Аухатты" – "Кен-Булун".

Особое внимание уделено водно-энергетическому сотрудничеству. Обсуждены вопросы обеспечения водоподачи в вегетационный период по рекам Шу и Талас, безопасной эксплуатации Кировского водохранилища и региональной энергетической безопасности.

Фото: primeminister.kz

Важным направлением взаимовыгодного сотрудничества является туризм. Обсуждены меры по развитию новых туристических направлений, включая создание трансграничных эко-маршрутов, развитие инфраструктуры для активного туризма и привлечение инвестиций в гостиничный бизнес.

По линии культурно-гуманитарного сотрудничества в текущем году запланированы Дни казахстанского кино в Кыргызстане, а также прорабатываются вопросы открытия филиалов казахстанских вузов на территории КР.

По итогам переговоров премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что правительство РК готово поддерживать высокую динамику казахстанско-кыргызского торгово-экономического партнерства.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане назначили нового председателя Кабинета министров, им стал Адылбек Касымалиев.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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