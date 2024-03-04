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Бектенов совершил первый рабочий визит за рубеж в должности премьера Казахстана

Бектенов совершил первый рабочий визит за рубеж в должности премьера Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 16:28 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов по приглашению председателя правительства России Михаила Мишустина совершил рабочий визит в Москву, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что это первый рабочий визит Олжаса Бектенова за рубеж в должности премьера Казахстана.

"В ходе переговоров главы правительств обсудили вопросы текущего торгово-экономического сотрудничества и ход реализации договоренностей, заключенных между президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны определили совместные действия в области торговли и инвестиций, промышленной кооперации, энергетики, сельского хозяйства, гражданской авиации, а также транзитно-транспортного сотрудничества. Кроме того, обсуждено взаимодействие в культурной и образовательной сферах", – рассказали в пресс-службе правительства РК 4 марта 2024 года.

Олжас Бектенов отметил положительные темпы развития промышленной кооперации и торгового взаимодействия. В настоящее время субъекты бизнеса двух стран реализуют 135 проектов на сумму 26,5 млрд долларов. Дополнительно прорабатываются 67 совместных проектов на 14 млрд долларов в ключевых отраслях экономики, включая машиностроение, металлургию и химическую промышленность. Благодаря совместным усилиям будет создано более 11 тыс. рабочих мест.

"Отношения между нашими странами развиваются плодотворно по всему спектру торгово-экономического и культурного сотрудничества. Важным направлением является промышленная кооперация. Она уже стала "визитной карточкой" успешного двустороннего взаимодействия. Правительства наших стран приложат все усилия для того, чтобы реализовать все договоренности, достигнутые лидерами наших стран", – сказал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Глава правительства РК подчеркнул необходимость ускорения и синхронизации работ по модернизации пунктов пропуска на казахстанско-российской государственной границе. В рамках поэтапной работы до конца 2027 года будет проведена реконструкция 29 пунктов пропуска из 30, определенных с учетом загруженности. Данные меры позволят облегчить транзит и увеличить пропускную способность на всей протяженности общей границы.

Бектенов совершил первый рабочий визит за рубеж в должности премьера Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 16:28

Фото: primeminister.kz

Внимание также было акцентировано на расширении потенциала международного коридора "Север-Юг", развитии транспортной артерии с интенсивным использованием железнодорожного участка "Казахстан – Туркменистан – Иран".

Казахстанской стороной также были озвучены перспективные направления активизации сотрудничества в сфере АПК с приоритетом на глубокую переработку сельхозпродукции.

Бектенов совершил первый рабочий визит за рубеж в должности премьера Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 16:28

Фото: primeminister.kz

Со своей стороны председатель правительства РФ Михаил Мишустин обозначил готовность активно работать для реализации всех решений и договоренностей, достигнутых на уровне глав государств.

"Мы уделяем приоритетное внимание укреплению отношений с Казахстаном на принципах взаимного уважения, доверия и стратегического партнерства. Реализуются масштабные проекты в промышленности, энергетике, медицине, транспортной инфраструктуре, цифровых технологиях. Уверен, что у России и Казахстана есть огромный потенциал для взаимодействия в области транспорта и логистики. Через территории наших стран проходят важнейшие транзитные маршруты в Евразии", – сказал Михаил Мишустин.

Стороны отметили важность дальнейшего укрепления межрегионального сотрудничества, а также взаимодействия в сфере образования.

Бектенов совершил первый рабочий визит за рубеж в должности премьера Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 16:28

Фото: primeminister.kz

По итогам переговоров главы правительств подтвердили намерение поддерживать высокий темп совместной работы по всему спектру межгосударственных отношений.

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Кошанов прибыл в Россию с официальным визитом
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Ранее сообщалось, что в марте 2024 года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов совершит рабочие визиты в Россию и Узбекистан.

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