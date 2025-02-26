Цифровизация Минюста: что поручил премьер-министр

Премьер-министр Олжас Бектенов 26 февраля 2025 года поручил использовать весь потенциал цифровых технологий для повышения оперативности, доступности и качества предоставляемых услуг Министерства юстиции, сообщает Zakon.kz.

Олжас Бектенов подчеркнул, что фундаментальным фактором в этом процессе становится развитие искусственного интеллекта. Это один из главных методов дебюрократизации.

"Прежде всего, надо уделить особое внимание оказанию юридической помощи населению. Для этого продолжается развитие упрощенного производства через робота-судебного исполнителя. С начала запуска робота с августа прошлого года исполнено более 125 тыс. документов. А экономия для граждан при прохождении процедур превысила 600 млн тенге", – сказал Олжас Бектенов.

Также он обратил внимание на совершенствование механизма исполнительной надписи в нотариате для повышения эффективности мер по защите прав физических и юридических лиц.

"Министерству юстиции необходимо обеспечить реализацию предлагаемых подходов, в том числе через поправки в законодательство. Это касается открытия личного кабинета в системе "Е-нотариат", совершения исполнительных надписей только по месту регистрации должника, их автоматического распределения между нотариусами", – отметил глава правительства.

По мнению Олжаса Бектенова, надо и далее развивать и модернизировать информационные системы "Әділет", Эталонный контрольный банк, E-ZanKomegi и eOtinish.

"В E-ZanKomegi уже зарегистрировано почти 2 тыс. адвокатов и юридических консультантов. В этой системе работают видеоконсультации, которые предоставляют гражданам круглосуточную правовую поддержку. Необходимо ускорить внедрение чат-бота, чтобы автоматизировать процесс консультирования", – заключил он.

Ранее Олжас Бектенов поручил сократить избыточные расходы, лишние структуры в Минюсте.

