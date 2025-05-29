Токаев тепло встретил премьер-министра Италии в аэропорту Астаны

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 29 мая встретил в столичном аэропорту премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая прибыла в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

21 апреля стало известно, что 26-27 апреля по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Стороны планировали обсудить перспективы развития казахско-итальянского стратегического партнерства.

Но 23 апреля сообщалось, что визит на эти даты был отложен в связи с участием Джорджи Мелони в траурных мероприятиях по случаю кончины Папы Римского Франциска.