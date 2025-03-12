#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
488.53
531.91
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
488.53
531.91
5.68
Политика

Токаев поговорил по телефону с президентом Финляндии

президенты РК и Финляндии поговорили по телефону, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 19:19 Фото: Акорда
По инициативе финской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Финляндской Республики Александром Стуббом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, главы государств обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, подтвердив взаимное стремление к дальнейшему наращиванию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

В целях придания дополнительного импульса межгосударственным отношениям президент Финляндии подтвердил готовность совершить визит в Казахстан в этом году. Отмечена важность качественного наполнения содержательной части предстоящих переговоров на высшем уровне, итоги которых призваны способствовать выводу казахско-финского партнерства на новый уровень.

Также состоялся обмен мнениями по ряду актуальных тем международной повестки. Стороны подчеркнули значимость координации усилий в рамках многосторонних организаций в целях обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности.

Ранее Токаев выразил соболезнования по поводу кончины Дариги Тлендиевой.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Телефонный разговор Мурата Нуртлеу с Марко Рубио: МИД РК раскрыл детали
Политика
12:37, Сегодня
Телефонный разговор Мурата Нуртлеу с Марко Рубио: МИД РК раскрыл детали
Абзал Нукенов возглавил отдел внутренней политики Администрации президента
Политика
15:32, 11 марта 2025
Абзал Нукенов возглавил отдел внутренней политики Администрации президента
Крушение самолета близ Актау: Ильхам Алиев и народ Азербайджана поблагодарили Казахстан
Политика
15:00, 11 марта 2025
Крушение самолета близ Актау: Ильхам Алиев и народ Азербайджана поблагодарили Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: