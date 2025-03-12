Токаев поговорил по телефону с президентом Финляндии

По инициативе финской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Финляндской Республики Александром Стуббом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, главы государств обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, подтвердив взаимное стремление к дальнейшему наращиванию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

В целях придания дополнительного импульса межгосударственным отношениям президент Финляндии подтвердил готовность совершить визит в Казахстан в этом году. Отмечена важность качественного наполнения содержательной части предстоящих переговоров на высшем уровне, итоги которых призваны способствовать выводу казахско-финского партнерства на новый уровень.

Также состоялся обмен мнениями по ряду актуальных тем международной повестки. Стороны подчеркнули значимость координации усилий в рамках многосторонних организаций в целях обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности.

Ранее Токаев выразил соболезнования по поводу кончины Дариги Тлендиевой.